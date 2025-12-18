　
國際

名導羅伯萊納遭刺死！32歲兒穿防自殺背心現身　首出庭僅吐1句話

▲羅伯萊納夫妻疑似遭兒殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅伯萊納夫妻遭兒子親手殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

好萊塢知名導演羅伯萊納（Rob Reiner）32歲兒子尼克（Nick Reiner）17日首度出庭，面臨殺害雙親的一級謀殺重罪指控。尼克被控雙重一級謀殺，並加重認定「多重謀殺」特殊情節及使用刀械等致命武器，最重可判終身監禁或死刑。

綜合《每日電訊報》及《天空新聞》等外媒，洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）在記者會中宣布，尼克面臨雙重一級謀殺罪名，檢方另加重認定「多重謀殺」特殊情節，以及使用刀械等危險致命武器的指控。若罪名成立，最重可判終身監禁不得假釋或死刑。

法庭畫面顯示，身穿防自殺背心、戴著手銬及腳鐐的尼克隔著一道玻璃牆出庭，全程僅回應一句「是的，法官大人」，表示同意下次開庭日訂於明年1月7日。他目前被羈押不得保釋，尚未進行認罪答辯程序。

78歲的羅伯萊納與68歲妻子米歇爾上周末被女兒羅米（Romy）發現陳屍於洛杉磯高級住宅區布倫塢的豪宅內，身上有明顯刀傷。尼克於案發數小時後在距離現場約14英里的南加州大學附近被逮，過程中未作反抗。

尼克辯護律師傑克森（Alan Jackson）在法院外呼籲外界「不要急於下定論」，強調案件牽涉「複雜而嚴重的問題」，需要謹慎審視，並形容這是「萊納家族遭遇的毀滅性悲劇」。

尼克的兄長傑克（Jake）和妹妹羅米則聲明表示，「言語無法描述我們每天每分每秒承受的巨大痛苦。失去父母羅伯和米歇爾的恐怖與毀滅性打擊，是任何人都不該經歷的」，並懇請外界給予「尊重與隱私」。

▲羅伯萊納（Rob Reiner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 案發前晚這家人在一場派對上發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）

外媒披露，尼克長年飽受毒癮所苦，曾多次流浪街頭。案發前晚有人聽見萊納夫妻在電視主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）舉辦的好萊塢派對上和尼克激烈爭吵，兩人提早離席。知情人士透露，尼克當晚行為異常，「嚇壞所有人，表現瘋狂，到處問別人有不有名。」

羅伯萊納代表作包括《搖滾萬歲》、《公主新娘》、《軍官與魔鬼》等經典電影，1989年拍攝《當哈利碰上莎莉》時結識攝影師出身的米歇爾，兩人結為連理。而米歇爾除了是電影製片人，也是LGBTQ+權益倡議者。

這起案件更捲入政治風波，美國總統川普15日在社群媒體發文寫道，羅伯據報是因患有盲反川普症候群（Trump Derangement Syndrome），「為他人帶來憤怒」導致死亡。前第一夫人蜜雪兒歐巴馬隨後為萊納夫妻辯護，稱他們是「正派、勇敢的好人」。

當局未透露殺人動機，檢方也未回應尼克犯案時是否受毒品影響或有精神健康問題。警察局長麥克唐奈（Jim McDonnell）表示，「若有精神疾病證據，將在法庭上提出。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

