父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張父、張母下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

27歲張文犯下北市隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，昨（23）日其父母在鏡頭前下跪道歉，引發激烈論戰。「法老王」律師王至德直言，台灣社會習慣在重大刑事案件後，對犯嫌家屬進行肉搜與網暴，這風氣是極其不合理的，對於已成年多年且失去實質管教權的子女，強迫父母承擔道德連坐，在法律與實務邏輯上皆屬荒謬，甚至形同「誅連九族」的現代翻版。

成年子女罪責自負　律師質疑連坐文化

王至德律師指出，每逢重大刑案發生，社會輿論往往要求犯罪者父母出面道歉，否則便會發動網路霸凌。如長榮大學馬來西亞女大生案中，28歲犯嫌梁育誌的父母，以及台中瑪莎拉蒂案中23歲犯嫌張敦量的父親，皆曾為兒子的惡行公開下跪。

他直言，以法律人角度來看，這令人感到不可思議。未成年人犯罪在民事賠償上，父母尚有連帶賠償責任，要求道歉或許尚有微弱立場；然而，成年人已是獨立法律主體，父母既無管教權也無法控制其行為，強迫道歉完全違背責任對等原則。

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲張文釀4死11傷。（圖／ETtoday攝影中心）

駁斥「子不教父之過」　痛批輿論缺乏依據

針對大眾常掛在嘴邊的「子不教，父之過」，王至德直言，此觀點過於武斷。多數案件並未揭露父母真實的教養過程，網友在毫無依據的情況下指責教養無方，實屬「空口指責」。

他認為，許多孩子即便在充滿愛且合理的教養下，成年後仍可能誤入歧途，不該將所有犯罪行為歸咎於家庭教育，而忽略了個人意志與社會環境的影響。

▲張文父母不發一語離開派出所。（圖／記者陸運陞攝）

▲張文父母。（圖／記者陸運陞攝）

回歸理性責任　論政法律應有界線

王至德感嘆，絕大部分父母都不希望孩子成為犯罪者，若因為子女成年後的行為而需負責一輩子，無疑是社會的集體倒退。如果社會堅持要父母為子女終生行為負責，大可直接立法規定。

最後，他語重心長地表示，人只能對自己能控制的事情負責，張文父母的處境令人同情，社會更不應將其推向道德刑場，以免造成更多家庭悲劇。

►不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解
►乾哥割頸判12年！律師點出「最氣人關鍵」爆心痛：誰會甘心？
►高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

12/22 全台詐欺最新數據

乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

27歲兇嫌張文涉隨機砍人事件引發社會高度震驚，其父母日前在鏡頭前下跪道歉，引發輿論討論。對此，巴毛律師陳宇安表示，張文已是成年人，且早已離家多年，父母未必知情張文的生活狀況與行為，外界不應將社會情緒轉向雙親，對無辜家屬進行指責與追究。

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

女友探監激吻！　囚犯隔天離奇身亡

台中男撞死行人「獲原諒求緩刑」　法官不准

即／日男二度偷拍正妹裙底　檢求刑1年6月以上

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

