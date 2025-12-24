父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

▲張父、張母下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

27歲張文犯下北市隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，昨（23）日其父母在鏡頭前下跪道歉，引發激烈論戰。「法老王」律師王至德直言，台灣社會習慣在重大刑事案件後，對犯嫌家屬進行肉搜與網暴，這風氣是極其不合理的，對於已成年多年且失去實質管教權的子女，強迫父母承擔道德連坐，在法律與實務邏輯上皆屬荒謬，甚至形同「誅連九族」的現代翻版。

成年子女罪責自負 律師質疑連坐文化

王至德律師指出，每逢重大刑案發生，社會輿論往往要求犯罪者父母出面道歉，否則便會發動網路霸凌。如長榮大學馬來西亞女大生案中，28歲犯嫌梁育誌的父母，以及台中瑪莎拉蒂案中23歲犯嫌張敦量的父親，皆曾為兒子的惡行公開下跪。

他直言，以法律人角度來看，這令人感到不可思議。未成年人犯罪在民事賠償上，父母尚有連帶賠償責任，要求道歉或許尚有微弱立場；然而，成年人已是獨立法律主體，父母既無管教權也無法控制其行為，強迫道歉完全違背責任對等原則。

▲張文釀4死11傷。（圖／ETtoday攝影中心）

駁斥「子不教父之過」 痛批輿論缺乏依據

針對大眾常掛在嘴邊的「子不教，父之過」，王至德直言，此觀點過於武斷。多數案件並未揭露父母真實的教養過程，網友在毫無依據的情況下指責教養無方，實屬「空口指責」。

他認為，許多孩子即便在充滿愛且合理的教養下，成年後仍可能誤入歧途，不該將所有犯罪行為歸咎於家庭教育，而忽略了個人意志與社會環境的影響。

▲張文父母。（圖／記者陸運陞攝）

回歸理性責任 論政法律應有界線

王至德感嘆，絕大部分父母都不希望孩子成為犯罪者，若因為子女成年後的行為而需負責一輩子，無疑是社會的集體倒退。如果社會堅持要父母為子女終生行為負責，大可直接立法規定。

最後，他語重心長地表示，人只能對自己能控制的事情負責，張文父母的處境令人同情，社會更不應將其推向道德刑場，以免造成更多家庭悲劇。

