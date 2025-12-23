不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解

▲19日晚間，張文持刀在誠品南西店外行兇的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

張文北市隨機殺人釀成4死11傷慘案，引發社會高度恐慌，民眾紛紛討論，在公共空間遇到危險時，該如何合法行使自我保護的權利。對此，律師吳啟玄特別提醒，台灣法律對於「正當防衛」的認定極其嚴格，關鍵在於危險必須是「此時此刻」正在發生；若在侵害結束後持續反擊，或防衛手段超過必要程度，極可能從受害者變為被告，背負法律責任。

正當防衛兩大關鍵：時間點與必要性

針對民眾對防衛界線的疑惑，吳啟玄律師依據《刑法》第23條指出，正當防衛必須是為了排除「正在發生」的違法侵害。他強調，法律對「時間點」的要求幾乎沒有模糊空間，防衛行為不能是針對「已經過去」的傷害進行報復，也不能因為「預測可能危險」而發動預防性攻擊。

吳律師舉出實務判決為例，曾有民眾遭持球棒攻擊後，使用辣椒水反制，但在對方丟下球棒、失去攻擊能力後仍持續噴灑，最終被法院認定侵害已結束，行為性質從防衛轉變為「互毆」，不再受正當防衛保護。

針對近日張文丟擲煙霧彈的情境，若民眾貿然開車撞擊，在法律上極可能被視為對「過去危害」的報復或「可能危害」的預防，難以主張正當防衛。

▲張文在馬路中央放煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝）

防衛過當案例：壓制後的致命手段

除了時間限制，防衛手段的「必要性」也是法院審理的重點。吳啟玄律師引用了知名的退伍軍人護妻案，表示該男子在搏鬥中成功壓制入侵家中的加害人，但在對方已臉色發白、明顯缺氧時，仍持續勒頸致死。

法院認定，前段壓制具必要性，但後續在侵害排除後仍持續施用致命手段，即構成「防衛過當」。

同時，吳律師也指出，法律判斷極度強調三項界線，「危險是否正在發生？」「侵害是否已經結束？」「防衛是否仍有必要？」他坦言，在極度恐懼與混亂的瞬間，要求一般民眾精準判斷這些限制確實極為困難。雖然實務上對於「侵害何時消失」以及是否應放寬認定標準仍有討論空間，但在現行制度下，一旦對手喪失攻擊能力，被害人就必須停手。

