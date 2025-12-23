　
張文隨機砍人「父母下跪道歉」！律師點出關鍵：別再追殺雙親了

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張文父母下跪道歉，律師呼籲別追殺雙親。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／綜合報導

27歲兇嫌張文涉隨機砍人事件引發社會高度震驚，其父母日前在鏡頭前下跪道歉，引發輿論討論。對此，巴毛律師陳宇安表示，張文已是成年人，且早已離家多年，父母未必知情張文的生活狀況與行為，外界不應將社會情緒轉向雙親，對無辜家屬進行指責與追究。

陳宇安指出，張文年滿27歲，已具完全行為能力，且離家兩年多，與家中聯絡不多，父母並不清楚日常動向，更不可能預知是否涉及任何犯罪計畫，因此將責任歸咎於父母並不合理。

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲張文父母下跪道歉，律師呼籲別追殺雙親。（圖／記者黃彥傑攝）

單純金援不等於知情

針對外界質疑母親在缺乏聯絡情況下仍匯款給兒子，陳宇安認為，是否聯絡與是否給予經濟支持，本質上是兩回事，即便親子關係緊張，母親因不捨而匯款給離家生活的子女，屬於常見情況。

▼陳宇安認為，即便親子關係緊張，母親因不捨而匯款給離家生活的子女，屬於常見情況，不意味著知曉張文的計畫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

她強調，單純的金錢援助並不等同於知情或資助犯罪，若父母並不知悉子女的行為動向，卻被指控為共犯或幫兇，對家庭而言極為不公平。

張文父母同樣承受雙重打擊

陳宇安也提及，看到張文父母出面下跪道歉，讓她聯想到過去曾有台灣留學生在日本犯下殺人案件，當時其父親為知名日本料理店老闆，同樣在鏡頭前為成年子女的行為痛哭致歉。

她指出，這些父母同樣承受失去孩子或家庭破碎的雙重打擊，對事件真相的了解，甚至可能不如媒體報導來得多，卻仍被迫承擔公開道歉的壓力。

呼籲網友停止獵巫

陳宇安最後呼籲，社會在面對重大暴力事件時，應將焦點放在事件本身與制度反思，而非將憤怒轉嫁至兇嫌父母身上。

她直言，這些父母並未參與犯罪，也未必知情，不應成為輿論獵巫的對象，期盼外界停止追殺家屬，給予最基本的人性與尊重。

 
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

張文隨機砍人「父母下跪道歉」！律師點出關鍵：別再追殺雙親了

