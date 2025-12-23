桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局及龍潭區公所，共同於12月31日在龍潭區指標性觀光景點「龍潭大池」，舉辦由系列優秀表演節目串接而成的「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」。活動將於倒數迎新時刻施放長達270秒的璀璨煙火，為遊客獻上壯麗絢爛的視覺饗宴，熱鬧迎接嶄新的一年。

市府指出，本次跨年活動將自12月31日下午正式揭開序幕，演出地點設於「龍潭大池西岸水上舞臺」，規劃多元精彩的表演內容，由各類表演團體接力登場，透過豐富多元的演出形式，為現場觀眾呈現如煙火般璀璨耀眼的藝術盛典。下午3時起，文化局主辦的「電音火焰秀」作為今天的跨年活動先行開場，由女子國風電音樂團「天選 THE CHOSENs」，結合國樂演奏和電子音樂，以cover曲及原創曲編織出四幕精彩樂章，帶領觀眾踏上音樂與夢想的旅程。

下午4點，邀請火力十足的「即將成真火舞團」登場演出，以龍潭大池水景作為舞台背景，結合舞者極具感染力的火舞表演、節奏明快的火裙旋舞，以及震撼的火焰噴射特技，在寒意中為現場觀眾帶來熱力四射、令人目不轉睛的視覺饗宴。

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會。（圖／市府提供）

晚間7時則由客家局「嗨客慶新年」登場，由結合流行、傳統古典與客家意象之在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團開場，後續邀請客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，透過獨唱與合唱呈現多元文化歌曲，本段節目尾聲由KTS 烤吐司流行合唱團，帶來三首原創客語作品，以流行音樂與阿卡貝拉詮釋客家音樂，呈現客家歌曲不同樣貌。

青年局將於晚間9時推出壓軸節目「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結多組來自桃園的舞蹈與音樂團隊，從街舞、青春饒舌到原創樂團與流行舞蹈，展現世代交織的多元舞台，由兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團與舞蹈團隊輪番登場，透過多樣風格之表演形式，以年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接新的開始。

另外，推薦民眾在等待跨年演出時，可至龍潭大池周邊的觀光景點，如台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政的故居及龍元宮商圈等地走訪，體驗在地美食的同時，也探詢當地的草根記憶。