　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局及龍潭區公所，共同於12月31日在龍潭區指標性觀光景點「龍潭大池」，舉辦由系列優秀表演節目串接而成的「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」。活動將於倒數迎新時刻施放長達270秒的璀璨煙火，為遊客獻上壯麗絢爛的視覺饗宴，熱鬧迎接嶄新的一年。

市府指出，本次跨年活動將自12月31日下午正式揭開序幕，演出地點設於「龍潭大池西岸水上舞臺」，規劃多元精彩的表演內容，由各類表演團體接力登場，透過豐富多元的演出形式，為現場觀眾呈現如煙火般璀璨耀眼的藝術盛典。下午3時起，文化局主辦的「電音火焰秀」作為今天的跨年活動先行開場，由女子國風電音樂團「天選 THE CHOSENs」，結合國樂演奏和電子音樂，以cover曲及原創曲編織出四幕精彩樂章，帶領觀眾踏上音樂與夢想的旅程。

下午4點，邀請火力十足的「即將成真火舞團」登場演出，以龍潭大池水景作為舞台背景，結合舞者極具感染力的火舞表演、節奏明快的火裙旋舞，以及震撼的火焰噴射特技，在寒意中為現場觀眾帶來熱力四射、令人目不轉睛的視覺饗宴。

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會

▲2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會。（圖／市府提供）

晚間7時則由客家局「嗨客慶新年」登場，由結合流行、傳統古典與客家意象之在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團開場，後續邀請客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，透過獨唱與合唱呈現多元文化歌曲，本段節目尾聲由KTS 烤吐司流行合唱團，帶來三首原創客語作品，以流行音樂與阿卡貝拉詮釋客家音樂，呈現客家歌曲不同樣貌。

青年局將於晚間9時推出壓軸節目「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結多組來自桃園的舞蹈與音樂團隊，從街舞、青春饒舌到原創樂團與流行舞蹈，展現世代交織的多元舞台，由兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團與舞蹈團隊輪番登場，透過多樣風格之表演形式，以年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接新的開始。

另外，推薦民眾在等待跨年演出時，可至龍潭大池周邊的觀光景點，如台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政的故居及龍元宮商圈等地走訪，體驗在地美食的同時，也探詢當地的草根記憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

南投首家失智型日照中心開幕　名間竹秀苑以香氛助長輩動腦延緩退化

桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

連18年捐萬斤柳丁　桃市副議長李曉鐘女兒承諾接棒

竹山打造「失智友善一條街」　秀傳醫院＋社區商家聯手張開防護網

親子走進七股沙洲淨灘　讀經班以經典精神守護海洋

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

英雄余家昶遭張文刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

元智資工系徐逸懷教授　獲優秀青年電機工程師獎

育嬰留職停薪、家庭照顧彈性化　元旦起採育嬰以日、照顧隨時

茶枝變身「農林紙」　大溪老茶廠紀念禮盒包裝有味道

「桃園市新住民專區」網站正式上線　打造多元友善服務平台

南投首家失智型日照中心開幕　名間竹秀苑以香氛助長輩動腦延緩退化

桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒璀璨煙火迎新年

連18年捐萬斤柳丁　桃市副議長李曉鐘女兒承諾接棒

竹山打造「失智友善一條街」　秀傳醫院＋社區商家聯手張開防護網

親子走進七股沙洲淨灘　讀經班以經典精神守護海洋

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

獨／北市男嗆隨機殺人能「教訓社會」　士院不收：媽媽帶回家看管

選擇前進基地？張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

南投首家失智型日照中心名間竹秀苑開幕

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

「桃園市新住民專區」網站　正式上線

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

李曉鐘持續18年捐萬斤柳丁　女兒立願接棒

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

即／中捷全線停運　疑似電力異常

模擬地震釀管線洩漏南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

竹山打造「失智友善一條街」

更多熱門

相關新聞

桃園市龍舟賽開跑　交通管制替代路線出爐

桃園市龍舟賽開跑　交通管制替代路線出爐

2025桃園市龍舟大賽於5月30至6月1日連續3天在龍潭大池盛大舉行，還有光彩燦爛的煙火晚會，預計將吸引數萬民眾至現場參觀共襄盛舉。龍潭警分局以現有警力為主，並結合協勤民力，透過溝通協調，於活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

桃園龍潭「跨年煙火」一日遊提案

桃園龍潭「跨年煙火」一日遊提案

桃園4歲男童龍潭大池走失　警沿路廣播找親人

桃園4歲男童龍潭大池走失　警沿路廣播找親人

全台最大「Hello Kitty」在龍潭大池

全台最大「Hello Kitty」在龍潭大池

端午衝龍潭！龍舟賽、煙火、SUP體驗

端午衝龍潭！龍舟賽、煙火、SUP體驗

關鍵字：

2026桃園跨年煙火龍潭大池

讀者迴響

熱門新聞

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車不治

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

《角頭》被質疑「敗壞社會風氣」高捷罕見動怒！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面