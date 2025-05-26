桃園市長盃龍舟賽開跑　龍潭大池交通管制替代路線出爐

▲桃園市龍舟賽周邊道路管制及替代道路路線圖。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

2025桃園市龍舟大賽於5月30至6月1日連續3天在龍潭大池盛大舉行，還有光彩燦爛的煙火晚會，預計將吸引數萬民眾至現場參觀共襄盛舉。龍潭警分局將以現有警力為主，並結合協勤民力，透過溝通協調，於活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

▲▼警方呼籲前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，並配合員警管制及疏導。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局為使本次活動圓滿順遂，針對活動會場及周遭道路加強交通管制路段及方式如下：

一、行人徒步區：管制時間自5月29日晚上8點至6月1日深夜12點，管制路段分別為龍潭區神龍路（自龍元路至南龍路口）、龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。

二、交通管制：中豐路沿線，自大五岔路口來往凌雲國中前，均為警方重點管制路段，包含禁止迴轉、改道及號誌時向調整，請用路人特別注意。

三、停車建議：除龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格，以及龍華路、公園路收費停車場外，另在龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規劃有免費停車場提供參觀遊客使用。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，切勿任意違規停車妨礙交通，行經活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，確實遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，並請民眾多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間。