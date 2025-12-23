　
社會 社會焦點 保障人權

陸軍十軍團中士貪污「錢拿去還債」　連長墊2萬火鍋費也被A走

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍十軍團一名張姓中士利用職務機會貪污，遭起訴。（示意圖，非本案當事人／記者李毓康攝）

記者許權毅／台中報導

十軍團586旅一名戰車連張姓中士負責採購，卻因為自身欠債，利用購買軍演用品、修繕費用時，趁機侵占公費，甚至連隊同袍到豐原某火鍋店吃飯的約2萬餐費，張也不乖乖繳錢，私吞報銷款，不法所得約7萬多，近日被檢察官依貪污等罪起訴。

檢方追查，已於今年1月退伍的張姓中士，原服務於陸軍十軍團586旅某營戰車連，承辦連上採購、核銷業務，去年7月開始，利用營部與連隊軍事操演採購機會，向廠商購買旗桿、探照燈含腳架、數位桌巾、快速帳、白板、三角故障牌、中國繩等物品。

張員先持估價單，跟營部預財組領得墊借款項合計4萬4570元，卻沒把錢拿去交付給廠商，反而因為自身欠債，把錢拿去還債，直到廠商發覺有異，跟軍方投訴，事情才曝光。

但張員沒有停止不當行為，隔月又利用連隊修繕天花板機會，利用同手法侵占1萬4400元款項，再度遭廠商投訴，由連長協助代為清償。

不只如此，張員因為連隊官兵到豐原某火鍋店用餐，合計1萬9571元餐費由連長代墊，並將發票交給張員，由張員協助請款，但張領到款項後，也未交還給連長，反而私吞還債，直到連上到張員家中訪查，才由張員爸爸協助清償。

張姓中士坦承，是因為積欠債務才會把款項挪用，檢方近日偵結，依現役軍人犯侵占公有財物罪嫌、現役軍人犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴，並請法院斟酌，款項已由父親清償，款項並非龐大、均在5萬以下，建請法院減刑。

