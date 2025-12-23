PO染血圖恐嚇京華城案司法官　戴瑞甯曝「彭振聲之妻墜亡」是關鍵

記者黃哲民／台北報導

網頁工程師戴瑞甯今年（2025年）7月間，在自己管理的「迷因台式民主」粉專，張貼以染血圖案製作的京華城案偵審司法官合成圖，待業護理師林惠珠加註「命債命還」轉貼，2人涉犯恐嚇危害安全等罪嫌，到案被羈押、起訴後獲釋，今（23日）到台北地院出庭全部認罪求緩刑，合議庭諭知辯論終結，明年（2026年）1月13日宣判。

▲「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，坦承張貼京華城案司法官染血合成圖過激，認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

戴瑞甯今庭訊表示，因憤慨京華城案被告彭振聲的妻子墜樓身亡，製作本案合成圖評論不幸悲劇，血跡圖案代表彭妻的血，並非想加害圖中的司法官，他為自己表達方式過於激烈而認錯、認罪。

戴說本案造成家人包括年幼子女個人隱私，遭網友肉搜揭露，他妻子是從不上網評論政治的一般母親，卻因他的行為承受輿論壓力，在他被羈押期間，獨自撐起家庭、照顧子女，他父母、弟弟也受連累，仍為他四處奔走。

戴強調深切反省自身行為，不該用這麼激烈的圖片、字眼抒發個人意見，他向受害的司法官、社會大眾與自己家人道歉。

▲戴瑞甯今（23日）到台北地院認罪求緩刑，辯論終結後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師主張本案大多數受害司法官同意原諒，戴瑞甯被羈押已知嚴重性與嚴肅性，請法官考量戴個人行為、沒從中獲利，跟受害司法官無任何私人恩怨，未造成毀滅性人身傷害等實際危害，且無前科，求判6月以下徒刑與緩刑。

林惠珠也致歉自己一時情緒失當，轉貼行為造成恐慌，羈押期間她自我反省，理解台灣民主自由，仍不可發表過激、甚至傷人言論，她真的很抱歉，請法官給她自新機會。

辯護律師主張林惠珠案發後主動去警局報到，雖因檢方先開拘票、可能不構成自首，仍請法官考量林女有悔意等犯後態度，目前僅1位檢察官認為造成傷害無法彌補、不願和解，林女仍想道歉，願虛心謙卑彌補，請求輕判與緩刑。

檢方表示戴男以染血圖樣製作本案合成照，PO網任由網友公審、進行毀滅式言詞攻擊，造成受害司法官與家人恐懼、不言可喻，若戴男自己和家人的照片頭臉遭人加工染血圖案PO網，會作何感想。

檢方指戴、林2人今既全部承認被起訴的恐嚇危害安全、煽惑他人犯罪及《個資法》等罪嫌，就不再贅述2人先前否認部分犯罪等內容，建請合議庭依法量刑。審判長諭知辯論終結，明年1月13日上午9點59分宣判。

戴瑞甯開完庭不受訪，林惠珠請律師代為表示，願接受緩刑所附條件，也願在判決書中向被害人道歉，林女在旁雙手合十鞠躬，示意律師說法跟她一致。

▲林惠珠今（23日）到台北地院辯論終結後，雙手合十回應記者發問。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於戴瑞甯長期關注柯文哲等人涉犯的京華城等案開庭訊息，今年7月1日北院審理京華城案當天上午9點多，傳出彭振聲的妻子墜樓身亡事件，戴男隔天（2日）在「迷因台式民主」PO文，公布10多位偵、審京華城案的檢察官、法官全名的頭像合成照，搭配染血圖樣。

戴男在PO文指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」，得知檢方要辦他，戴男嗆聲「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」

林女從「迷因台式民主」下載本案合成照，加註「命債命還」4字上網轉傳，檢警調同月3日火速搜索約談戴、林2人到案，以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由，均聲押禁見獲准，今年8月25日起訴後獲釋，均限制住居，戴男被求刑7月、林女被求刑6月。