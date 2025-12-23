收賄500萬包庇潤寅詐貸470億　前調查官判刑12年發監

記者劉昌松／台北報導

前調查官郭詩晃因奉命調查史上最大的潤寅詐貸案時，收受潤寅董娘王音之行賄500萬元，將案件以「查無不法」結案，掩護潤寅持續詐貸超過470億元，2019年周轉不靈才爆發，被最高法院依貪污罪判刑12年、褫奪公權6年確定，雖然郭詩晃已委由律師提請非常上訴，台北地檢署23日仍依確定判決，通知郭詩晃到案發監執行。

▲前調查官郭詩晃貪污案判刑12年發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人為楊文虎、王音之夫婦，因財務操作不當，自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，除用來支應公司開銷，還購買豪宅享受奢華生活，楊文虎夫婦在2021年12月間，已遭判刑25年、27年定讞。

台北地檢署偵辦本案期間查出案外案，調查局台北市調查處專員郭詩晃，在2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁，並在2016年間併案承辦潤寅疑似詐貸的商業案件，王音之發現後，透過洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫透過李世仁約郭詩晃在郭母住處見面，並將裝有500萬元現金的水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人，郭男收下賄賂後，將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦。

郭詩晃被依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪起訴，並移送懲戒，懲戒法院發現，郭男除了收受本案500萬元賄賂以外，還在母親喪禮上，收受洪村騫交付的奠儀10萬1000元，因此判決撤職停用4年，並罰款60萬元。