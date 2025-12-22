馬太鞍溪鋼便橋提前1個月完工　明年元旦起通車

▲馬太鞍溪鋼便橋提前1個月完工。（圖／公路局提供）



記者周湘芸／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今年9月因溢流潰壩，導致馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今前往視察，並宣布，鋼便橋將提前1個月於明年1月1日開放通行。

台9線公路為花東縱谷重要的交通命脈 ，今年9月23日樺加沙颱風豪雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流潰決，洪峰沖毀台9線馬太鞍溪橋，道路中斷造成民眾繞行不便。公路局表示，為儘速恢復區域交通，律定3階段公路搶通策略，原定一個月內完成過水涵管便道，已提前2周於今年10月10日完成涵管便道提供臨時通行，並進行臨時鋼便橋打設作業。

▲馬太鞍溪鋼便橋提前1個月完工。（圖／公路局提供）

馬太鞍溪鋼便橋原預定明年1月底提供服務，陳世凱今前往視察工程進度，慰勞現場工作人員，並宣布鋼便橋將提前一個月於明年1月1日開放通行。

公路局表示，東區養護工程分局及花蓮工務段持續與廠商研商關鍵工程「鋼便橋立柱打設」，施工初期經依現地地質分析不同工法的工率，研判H型鋼立柱打設，律定採輔以水刀震機工法最適宜工區地質，經廠商投入三部水刀震機機組趕工，並以加倍人力、機具排班及延長工時趕辦，工程進度已大幅超前。

公路局呼籲，用路人行經台9線馬太鞍溪臨時鋼便橋速限每小時30公里，銜接彎道應減速慢行，並留意道路管制訊息及相關應變措施。

▲交通部長陳世凱視察馬太鞍溪鋼便橋。（圖／公路局提供）