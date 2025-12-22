周三冷氣團報到再探11度　耶誕節全台濕冷「高山有望降雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

明天溫度短暫回升，周三東北季風或大陸冷氣團增強，預計影響到周末，最冷時間點為周四及周五清晨，局部地區低溫下探11度，且桃園以北、宜蘭有較大雨勢機率，全台3500公尺以上高山也都有降雪機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風減弱，環境偏東風，溫度回升，僅北海岸、東半部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴、可見陽光，新竹以南日夜溫差大。周三東北季風或大陸冷氣團增強，一路影響到下周日，其中在周四至周五強度最強。

黃恩鴻指出，受下一波冷空氣影響，周三至周五北部、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北、宜蘭有較大雨勢機率，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，其中，周四中南部平地也有零星降雨。周六至下周日雨區縮小，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，新竹以南山區為零星雨，其他地區多雲到晴。

他表示，下周一冷空氣減弱，逐漸回溫，早晚亦涼，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有零星短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，周四及周五清晨為下一波冷空氣最冷時間點，中部以北、宜蘭低溫13至15度，近山區及空曠地區局部可能再低1、2度，南部及花東15至17度，預計要到下周一才會回溫。

黃恩鴻表示，這波冷空氣溫度及水氣配合得宜，降雪機率高，周三晚間至周四3500公尺以上高山，及周五至周六3000公尺以上高山有降雪機率。另外，他也說，今天至周三北海岸、東半部及恆春有長浪；明天清晨中南部及周三清晨西半部有局部霧，提醒民眾留意。