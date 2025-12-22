　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

記者周湘芸／台北報導

受東北季風影響，今天北台灣感受偏涼，明天冷空氣短暫減弱，周三又有另一波接近冷氣團等級的冷空氣南下，周四至周五全台有感降溫，迎風面有局部較大雨勢，高山局部地區有降雪機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報科長林秉煜表示，今天受東北季風影響，北台灣感受偏涼，中南部留意日夜溫差大。明天冷空氣減弱回溫，清晨西半部有濃霧機率。周三另一波東北季風南下，北台灣又轉涼，周四至下周日持續影響，北部、東半部及中南部都有降雨機率，高山局部也有零星降雪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣預測。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，今天東北季風影響，大台北、基隆北海岸、東半部雲量偏多，桃園以南及離島可見陽光，基隆北海岸、大台北山區、花東有零星降雨，清晨西半部低溫約15至18度，北部18至19度，最低溫在馬祖11.8度，苗栗至台南局部也探12至13度低溫，白天中南部高溫回到26至27度，北部15至23度，花東18至20度。

他表示，明天東北季風減弱，東半部偶有零星降雨，周三至周六南邊水氣偏多，迎風面有局部較大雨勢，中南部也有零星降雨，周五至周六降雨趨緩，山區仍有零星雨。另外，周三至周四3500公尺以上高山，及周五至周六3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。 

溫度方面，林秉煜指出，今天北台灣溫度偏低，明天將回溫到24至26度，留意日夜溫差大。周三東北季風南下，北台灣又會轉涼，周四至周日感受偏冷，尤其周四至周五全台有感降溫，低溫約15至18度，接近冷氣團強度。

另外，他也說，今天桃園至台南、台東、恆春、金門及馬祖沿海有較強風力，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

