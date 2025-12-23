金融時報：騰訊向「日企」砸逾300億　繞道使用輝達頂尖AI晶片

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國基於國家安全考量，對中國出口輝達（Nvidia）先進晶片設下層層限制，不過英國媒體披露，中國科技巨擘騰訊（Tencent）透過海外布局，成功繞道取得並合法使用日企持有的輝達頂尖人工智慧（AI）晶片，引發地緣政治層面的高度關注。

借道日本資料中心 實際使用Blackwell晶片

英國《金融時報》（Financial Times）報導，日本軟體服務商Datasection在大阪郊外設有一座資料中心，該公司握有輝達最新一代的B200晶片。透過商業合作安排，身為客戶的騰訊得以在該資料中心內，實際運用輝達的尖端AI半導體。

報導指出，Datasection去年大幅轉型，從行銷解決方案公司轉為AI資料中心經營者，隨後與一名大型客戶簽下金額超過12億美元（約台幣378億元）的合約，開放對方使用公司持有的1萬5000顆Blackwell處理器中的大部分資源。

知情人士證實 大客戶正是騰訊

知情人士透露，透過第三方與Datasection合作的這名大客戶，正是中國科技巨頭騰訊。這項交易，讓騰訊在華府限制輝達尖端硬體出口中國的情況下，得以採取合法、但具高度地緣政治爭議的方式，繼續使用先進AI晶片。

Datasection快速崛起 成亞洲雲端新秀

這項布局也讓Datasection迅速躍升為亞洲規模最大的「雲端新秀公司（neocloud）」之一，與美國的CoreWeave、歐洲的Nebius等業者相同，透過向全球科技公司出租輝達GPU（繪圖處理器）實現高速成長。

Datasection執行長石原典彥受訪時形容，AI運算需求膨脹速度驚人，「不到半年前，5000顆B200晶片就能支撐AI模型，但現在已經不夠，1萬顆才是最低門檻，這一行真的很瘋狂。」

美國政策轉向 成關鍵時間點

報導指出，Datasection的發展，也反映中國大型科技公司在美國出口管制下，被迫轉向海外途徑使用輝達頂規晶片，進一步帶動亞洲各地配備Blackwell處理器的AI資料中心快速成長。

原本在前總統拜登（Joe Biden）任內，美國法規試圖堵住這類法律漏洞，但相關規定今年5月遭現任總統川普（Donald Trump）廢除，Datasection隨即加快腳步，完成大阪這筆關鍵交易。

海外運算更具吸引力 中企持續外移訓練

此外，川普本月稍早也批准向中國銷售一款效能較低的晶片，理論上可能讓騰訊等企業重新取得輝達半導體，用於自建AI資料中心。

不過，伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師林慶元（Qingyuan Lin，音譯）指出，對中國科技業者而言，相較直接購買輝達晶片，透過海外進行AI運算，反而可能是更具吸引力的替代方案。

知情人士也透露，除了騰訊之外，中國科技企業阿里巴巴（Alibaba）與字節跳動（ByteDance）同樣正在海外訓練AI模型。