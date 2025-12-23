高市早苗內閣支持率75.9%！年輕族群「回流相挺」　翻轉石破茂慘況

▲日本首相高市早苗的內閣支持率持續高漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗內閣上任邁入第3個月，依舊維持高支持率。日媒最新民調顯示，內閣整體支持率達75.9%，不僅普遍獲得全世代民眾肯定，更在18至29歲年輕族群拿下逼近9成的支持率，被視為支撐政權穩定的重要關鍵，也顯示其政策與形象成功吸引過去相對疏離的年輕選民。

根據日媒《產經新聞》、《富士新聞網》（FNN）於20、21日共同實施的民調，高市內閣支持率達75.9%，維持政權成立以來的高水準。分析指出，高市內閣成功開拓新支持層，是支持度居高不下的主因之一，包括過去多由新興政黨吸納的年輕族群，以及自民黨影響力相對薄弱的地區。

從年齡層來看，18至29歲支持率高達92.4%；31至39歲為83.1%；40至49歲為77.8%；50至59歲則為78.0%，均高於整體平均。即便是60至70多歲以上族群，支持率也分別達到69.0%與65.9%。顯示高市內閣在各年齡層間皆能獲得廣泛支持，尤其在年輕世代的表現最為突出。

相較之下，前任首相石破茂在今年9月的同類型調查中，內閣整體支持率僅達37.9%，其中18至29歲更下探至14.4%，呈現高度仰賴高齡族群的支持者結構。高市內閣上台後，明顯扭轉年輕世代對執政黨支持度偏低的局面。

調查也顯示，年輕族群對高市內閣的具體政策普遍持正面態度。18至29歲中，對政府綜合經濟對策給予正面評價者合計達88.1%；對調高所得稅起課門檻的政策，更有93.9%給予肯定。此外，70.6%的民眾支持重啟核電廠，83.6%贊成削減眾議院議員定額法案，相關數據皆為各年齡層之最。

報導也提到，隨著高市早苗普遍獲得年輕族群的廣泛支持，目前更掀起「早苗活」（サナ活）的潮流，民眾瘋狂搶購高市早苗的包包、筆等物品。

除了年齡層外，高市內閣在各個地區也能普遍獲得較高的支持率。以眾議院比例代表選區區分，包含首相家鄉奈良縣的近畿地區支持率最高，達81.8%；即便在被視為在野黨勢力較強的北海道與東北地區，支持率仍分別達72.4%與79.3%，顯示其政權基礎具備相當廣度與穩定性。