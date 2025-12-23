　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

▲▼民進黨推《平安順心護台灣》桌曆。（圖／民進黨提供）

▲民進黨推《平安順心護台灣》桌曆。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

新的一年即將來到，民進黨今（23日）宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，這次特別邀請2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的豐碩成果，凸顯即便國會紛亂，執政團隊仍然穩健施政。桌曆即將於24日上午10時起，於民進黨中央黨部限量開放領取。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，以Q版的總統賴清德、副總統蕭美琴作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策，分別是1月「經濟自信」、2月「產業韌性」、3月「健康把關」、4月「青年支持」、5月「勞工減壓」、6月「農業成就」、7月「國防實力」、8月「長照升級」、9月「交通建設」、10月「育兒照顧」、11月「居住正義」、12月「未來建設」，內容扎實豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者來發掘。

▲▼民進黨推《平安順心護台灣》桌曆。（圖／民進黨提供）

阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。《平安順心護台灣》政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

此外，歲末年終之際，民進黨陸續推出以「戲劇」形式呈現從求學到成家的「超吸睛」青年政策說帖，融合多部國內外經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得國人高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

▲▼民進黨推《平安順心護台灣》桌曆。（圖／民進黨提供）

民進黨也同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，由吳崢、韓瑩、李坤城3位發言人各自介紹最喜歡的桌曆內頁設計，並由民進黨YouTube節目《趣台灣Chill Taiwan》、《爸媽叫我不要談政治》主持人群及青年黨工共同推薦，與大家分享《平安順心護台灣》政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

《平安順心護台灣》政績桌曆將於12月24日（三）上午10時起，於民進黨中央黨部（台北市中正區北平東路30號10樓櫃檯）限量發送，數量有限，發完為止。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

流感增16重症6死！　女「反覆心跳停止」搶救3周亡
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

民進黨桌曆

