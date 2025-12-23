2026本島最早日出6:35在恆春！跨年各地日落曙光時間一次看

▲曙光示意圖。（圖／記者游芳男翻攝）

記者周湘芸／台北報導

2025年即將進入尾聲，不少人跨年活動結束後，緊接會準備迎接2026年第一道曙光。中央氣象署表示，今年最晚日落在傍晚5時25分的台南七股海堤；明年元旦最早日出在清晨6時33分的台東蘭嶼，本島平地則是6時35分的恆春龍坑。

根據氣象署提供2026年1月1日東部景點日出時刻表，離島最早日出在清晨6時33分的台東蘭嶼；本島平地則是清晨6時35分在屏東恆春的龍坑生態保護區。氣象署也說，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署提供2025年12月31日年終西部景點日沒時刻表，今年本島平地日沒最晚時間為傍晚5時25分，在台南市台江國家公園西邊的七股海堤。

▲▼2025至2026年跨年日沒日出資料。（圖／氣象署提供）



氣象署表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早、日落會稍晚。

另外，氣象署也說，在日出之前或日沒之後，太陽在地平線之下的部分時間，天空常會呈現迷人的曙光與暮光，這時地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光（Twilight）。