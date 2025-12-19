跨年迎曙光「全台44場活動」　觀光署公布旅遊地圖

▲觀光署公布全台跨年及迎曙光活動。（圖／觀光署提供）※點圖可放大

記者李姿慧／台北報導

2025年即將進入尾聲，全台各地陸續推出賞夕陽、跨年及迎2026年首道曙光活動。交通部觀光署彙整國家風景區、主題樂園及各縣市政府等44項相關活動，包括星光派對、跨年晚會、山區日出音樂會、湖畔跨年及迎曙光行程，並公布各地活動旅遊地圖，迎接嶄新的2026年。

其中北部方面，台北市舉辦「台北最High新年城－2026跨年晚會」，活動於12月31日晚間在市民廣場及周邊場域進行，結合國內外藝人表演與跨年倒數活動，並搭配台北101煙火施放。

此外，跨年晚會主舞臺周邊也規劃多處延伸舞台，包括四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場及象山公園等，透過多元舞台迎接新年。

中部地區，日月潭將於12月31日晚間在水社碼頭舉辦「2026日月潭跨年晚會－潭然心動」，並於水社及伊達邵同步施放跨年煙火。晚會安排在地團隊演出，呈現具地方文化特色的節目內容。跨年後，民眾亦可於元旦清晨前往金龍山，參加迎曙光活動，欣賞日出景色，迎接新年第一道晨光。

南部地區於12月31日舉辦「賞太平2025一抹紅霞」活動，民眾可在嘉義梅山太平地區遠眺夕陽，並參與祈福燈彩繪活動。元旦清晨，阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台將舉行「阿里山日出印象音樂會」，以古典音樂與在地原住民音樂演出為主，搭配日出與山景，成為當地迎接新年的重要活動之一。

東部方面，花蓮遠雄海洋公園推出跨年限定活動「2025海洋星光之夜」，以夜宿水族館體驗為主，結合園區暢遊、節慶餐會與夜間活動，並安排專屬導覽行程。活動採預約報名制，提供民眾不同於一般跨年的體驗方式。

離島地區則以馬祖為代表，舉辦「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，邀請藝人、音樂團體及在地表演者共同演出。元旦清晨另有「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」，民眾可登上壁山迎接曙光，並沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮，結合自然景觀與人文歷史路線，作為迎接新年的方式。

今年跨年與迎曙光活動遍及全台各地，涵蓋山區、海岸、樂園及離島。相關活動資訊可至觀光署、各國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府官方網站查詢。觀光署也提醒，活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸或接駁服務，平安迎接新的一年。