地方 地方焦點

雲林2026年元旦升旗移師北港　迎曙光祈福「從心開始」

▲「2026年元旦升旗典」禮將移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2026年元旦升旗典」禮將移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（17）日宣布「2026年元旦升旗典」禮將移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。縣長張麗善表示，明年元旦升旗活動以「雲林更好 從心開始」為主題，邀請鄉親一起迎接新年第一道曙光，活動規劃「升旗、踩街、祈願、存願」四部曲。當天將在北辰國小舉行升旗典禮，隨後參與民眾一起健行至北港朝天祈福。

縣長張麗善表示，明年元旦升旗活動以「雲林更好 從心開始」為主題。主視覺以「破曉」的第一道光為靈感，串成「YOU」，背景是我們熟悉的雲林地圖輪廓，象徵新的一年，縣府將繼續攜手每一位縣民，讓雲林因「你」而更好。她期盼透過升旗與祈福行程，為國家祈願國泰民安、風調雨順，也祝福所有縣民在新的一年都能平安順遂。

▲「2026年元旦升旗典」禮將移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲到場民眾皆可獲得實用的紗布毛巾一條。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善熱情邀請全雲林鄉親元旦清晨踴躍參加，縣府特別準備豐富摸彩品與參加禮，到場民眾皆可獲得實用的紗布毛巾一條。此外，活動也號召「元旦寶寶」齊聚北辰國小，她將親自準備專屬生日禮物，歡迎民眾上網或向縣府行政處報名，或當天直接到場共襄盛舉。

北港鎮長蕭美文表示，北港鎮首度舉行雲林縣元旦升旗典禮，鎮民與鎮內所有機關、團體積極籌備活動，熱情歡迎所有民眾參與。現場除豐富摸彩品，並將發送由千歲阿嬤一針一線縫製的「朝天宮手工平安袋」，讓每一位身為主角的雲林縣民，都能將滿滿的祝福帶回家。

行政處代理處長游淯棋表示，本次活動縣府準備質感舒適的「紗布運動巾」作為活動紀念品，活動當日上午7點30分開始發放，發完為止，歡迎各位鄉親提早入場，將這份專屬的健康心意帶回家。另現場摸彩禮品包括時尚折疊電輔車、Apple Watch、人氣浩肯包、吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等好禮。元旦壽星在線上預約報名(額滿為止)並於活動當天親自到場，即可獲贈限量100份的獨家生日禮包。

▲「2026年元旦升旗典」禮將移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2026年元旦升旗典」現場摸彩禮品包括時尚折疊電輔車、Apple Watch、人氣浩肯包、吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等好禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

