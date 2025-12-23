政院提游盈隆掌中選會引綠支持者不滿？　民進黨團：嚴守2原則審查

▲民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委。由於游盈隆過去並不贊同大罷免，認為是民主之恥，且不滿民進黨團總召柯建銘，更屢槓聯電創辦人曹興誠，因此傳出引發綠營支持者反彈。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）表示，這次民進黨團沒有推薦任何人，且中選會是獨立機關，會嚴守「適格、適任」的方式來進行審查。

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。另外5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

傳出綠營支持者對游盈隆被提名為中選會主委感到反彈，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23日）表示，這次名單由行政院長卓榮泰提出，事前有函文請朝野黨團提供推薦人選，民進黨團並未推薦任何人。因此，行政院是參考在野黨團推薦人選後所提出的名單，可想而知，在目前政治氛圍下，某黨團推薦的名單，其他政黨支持者可能就不會滿意。

鍾佳濱指出，尊重社會各界的討論及不同解讀、意見，但民進黨團要強調，中選會是獨立機關，為了主持國家重要的各項選務，未來在立法院審查時，會嚴守這樣的原則，從「適格、適任」的方式來進行審查。

鍾佳濱說，同意權行使雖然是審查其是否適格、適任，但還是會有政治審查意味。算不算向在野黨遞出橄欖枝，要由在野黨來判斷，而非民進黨團主張。

鍾佳濱表示，歷經人事同意權在立法院遭強力杯葛與抵制後，獨立機關中選會明年有重要選舉，希望能趕快通過審查，讓中選會能持續有效的運作。

鍾佳濱說，游盈隆本身過去不管是擔任學校教職，還是在社會主持其他機構，社會各界對他有不同看法是必然的。如果他未來能夠通過審查擔任中選會主委，有職務在身就必須嚴守中選會作為一個獨立機關，公正主持選務的要求。

鍾佳濱也說，由於這份名單公布後還沒進入立法院審查，對裡面各個人選的評論，應該留到審查時，各黨團自然會表達。