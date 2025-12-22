　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

▲▼陳以信召開記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲陳以信退出台南2026國民黨初選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉即將到來，國民黨台南市長初選由身兼黨部主委的立委謝龍介、前立委陳以信角逐，不過，陳以信今（22日）下午突然於中央黨部舉行記者會，發布聲明宣布「退出初選」，如此一來謝龍介參選台南市長將定於一尊。

陳以信發布三點退選聲明指出，第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。第二、鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選。

第三，陳以信進一步指出，參選過程中秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供龍介兄考慮採納。下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，我也個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信說，感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但呼籲所有支持也他的市民朋友，都能將對他的支持完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南，各位同志各位好友，改變尚未成功，繼續努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

艾怡良「挺生財奶」片段爆紅300萬人看過！　胸前解剖縫合演大體

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

【驚悚瞬間】北市休旅車「衝上人行道」　撞毀5機車！2路人驚險躲過

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

更多熱門

相關新聞

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前召開董事會改選，但執行長一職仍懸缺，傳出國民黨主席鄭麗文聘任前立委張顯耀擔任副主席督導南部選情，並兼任智庫執行長，縱使國民黨祕書長李乾龍表示該人事案尚未定案，但消息一出仍引發黨內爭議，更傳出拜訪高雄市議會國民黨團時，慘遭冷眼相待。

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

即／台南水泥車、機車碰撞　女騎士送醫急救

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

「台南最貴房價區」6處社宅齊發　2028起供給1700戶

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

關鍵字：

國民黨台南陳以信謝龍介民調

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面