從藝閣走向世界！　台南三代傳承藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

▲台南藝閣技術保存者吳震星藝師榮獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎，全國僅6人獲此殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」日前揭曉，台南市「藝閣」技術保存者、天一企業社負責人吳震星藝師，榮獲「活動奉獻獎」殊榮，全國僅6位獲獎者，備受肯定。

吳震星長年深耕藝閣工藝創作、文化教育推廣與產學合作，更成為全台首位同時獲得教育部「社會教育貢獻獎」與「藝術教育貢獻獎」雙重肯定的文化資產保存者，展現台南傳統工藝結合藝術教育的亮眼成果。

台南市長黃偉哲表示，吳震星藝師以「藝閣」作為文化載體，融合信仰、藝術與教育，不僅呈現地方節慶深厚的文化底蘊，也成功引導年輕世代認識傳統工藝的美學與精神內涵。此次獲獎實至名歸，市府未來也將持續支持文化保存者投入研究與教育推廣，讓藝術教育成為連結地方文化與世界的重要橋樑，深化台南文化首都的城市形象。

教育局長鄭新輝指出，吳震星藝師兼具創新思維與文化使命，長年推動藝閣工藝的教育化與國際化，讓藝術教育不再侷限於課堂，而是融入生活與節慶，透過實作與參與，讓年輕世代在體驗中理解傳統文化的價值。此次榮獲教育部「藝術教育貢獻獎－活動奉獻獎」，不僅肯定個人努力，也象徵台南藝術教育深厚的能量與創新潛力。

吳震星藝師表示，自1970年投入藝閣製作，半世紀以來參與設計超過百台藝閣，並建立少見的家族型藝閣工藝體系。1976年起長期參與北港朝天宮迎媽祖遶境，累積信仰藝術與文化實作經驗，並於1978年創立「天一企業社」，推動藝閣工藝三代傳承。近年更積極投入藝術教育，自2021年起與多所大專校院合作辦理講座、工藝課程與移地教學，2022年開放工廠參訪，打造具教育推廣功能的「工藝教室」。

今年吳震星亦與嘉南藥理大學國際學生產學合作專班及台灣志願服務國際交流協會合作，透過研習營推動跨文化學習，將台灣藝閣工藝帶向國際舞台，讓傳統工藝在當代教育中持續發聲。

教育局補充，教育部頒獎典禮已於12月16日在國立台灣藝術教育館舉行，表揚全國在藝術教育推廣表現卓越的個人與團體，吳震星藝師以藝術教育實踐文化傳承，為台南藝術教育再添榮光。