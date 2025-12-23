　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口　4年研發亮相...有望端上餐桌

▲大陸「科研鯽魚」經過四年研究成功培育，有望可端上餐桌。（圖／翻攝中國青年報）

▲大陸「基改鯽魚」經過四年研究成功培育，有望可端上餐桌。（圖／翻攝中國青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

一種幾乎不含肌間小刺的新型鯽魚，近日在北京公開亮相，透過基因改造技術，可大幅降低食用時挑刺的困擾，被視為有望走上一般消費者餐桌的新品種。這項研究歷時約4年，試圖針對民眾日常飲食中「吃魚怕刺」的困擾，也可讓傳統淡水魚養殖出現新的可能性。

《中國青年報》報導，12月22日，無肌間刺異育銀鯽從武漢抵京，在中國科學院遺傳與發育生物學研究所亮相，有望被端上餐桌。

▲大陸「科研鯽魚」經過四年研究成功培育，有望可端上餐桌。（圖／翻攝中國青年報）

鯽魚味美但刺多，每條魚身上的小刺可達80多根。對此，大陸中科院院士、中國科學院水生生物研究所研究員桂建芳帶領團隊，為解決「吃魚挑刺兒難」的問題，結合非減數融合生殖與基因編輯，成功創制出無肌間刺異育銀鯽，該新品種有望進行大量繁育。

無肌間刺異育銀鯽，是此次公開亮相的37個先導型新品種之一。研究團隊表示，該品系在生長速度、存活率與飼料利用效率等指標上，均較既有品種明顯提升。其中，「中科6號」生長速度平均提高25%，養殖存活率提升66.5%，飼料效率提升約20%。

大陸中科院院士、水生生物研究所研究員桂建芳指出，目前在鯽魚主要產區，約7成鯽魚已來自團隊過去推廣的新品系，每年可帶來數十億元人民幣的增產效益。他也提到，減少魚刺不僅影響食用體驗，也關係到產品是否更容易被市場與消費者接受。

研究團隊說明稱，這項研發始於2021年，當時，桂建芳團隊與華中農業大學教授高澤霞團隊合作，針對肌間刺的發育機制展開研究。研究人員發現，僅敲除單一相關基因並不足以抑制小刺生成，必須同時處理多個部分同源基因，才能培育出完全不含肌間刺的異育銀鯽。

桂建芳近期在公開講座提到，新培育的異育銀鯽除了小刺大幅減少，對疱疹病毒具備較強耐受性，並展現一定的生長優勢，現階段正進行規模化人工繁殖，相關品種仍需完成後續養殖與推廣流程，若進展順利，未來民眾在市場上看到「少刺甚至無刺的鯽魚」，將不再只是想像。

12/21 全台詐欺最新數據

