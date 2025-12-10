　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲外國男子被發現攜帶致癌基因，藉其捐精精子出生的孩童，罹癌率高達90%。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子匿名捐精，在歐洲14國促成至少197名孩童的誕生，未料如今被發現攜帶「致癌」基因突變，藉其精子受孕出生的部分孩童，甚至已經不幸病逝。

歐洲人類遺傳學學會（ESHG）的醫師今年發現了兒童癌症與捐精之間的關聯。根據當時通報數據，已知67名孩童之中23人攜帶致癌基因變異，其中10人已確診癌症。BBC等14間公共廣播機構聯合調查後確認，至少197名孩童透過該捐精者的精子出生，但部分國家缺乏數據，因此實際人數可能更多。

該捐精者2005年起以學生身分提供精子，當時通過所有健康檢查，本人與家族也無任何疾病症狀。但如今發現，他大約20%精子攜帶TP53基因突變，無法正常有效防止人體細胞癌變。

不幸的是，受影響精子受孕出生的孩子，體內所有細胞都會攜帶這種基因突變，也就是罹患「李佛美尼症候群」（Li Fraumeni syndrome），罹癌機率高達90%，尤其容易在兒童時期發病，或長大後罹患乳癌，必須每年進行腦部和全身MRI掃描，以及腹部超音波檢查，女性往往還要選擇預防性乳房切除手術。

法國魯昂大學（Rouen University）醫院癌症遺傳學家卡斯帕醫師（Dr Edwige Kasper）透露，「許多孩子已經罹癌，有些甚至得到2種不同癌症，一些人已經在非常幼小的年紀死亡。」

法國單親媽媽瑟琳（Céline，化名）14年前使用這名捐精者的精子懷孕，女兒確診帶有基因突變。她對捐精者本人「完全沒有怨恨」，但認為診所提供「不乾淨、不安全、有風險」的精子是不可接受的，「我們不知道何時、不知道哪種癌症、也不知道會有多少種，但我理解很可能會發生，屆時我們會奮戰到底。」

▲▼懷孕。（圖／CFP）

負責銷售該精子的丹麥歐洲精子銀行（European Sperm Bank）表示，一發現問題就立刻封存受影響精子，儘管在某些國家，受孕出生的孩童數量超過限制，但這種基因突變無法透過檢測預防，向受影響家庭致上「最深切的同情」。

目前沒有國際法律統一規範，捐精者的精子可被使用多少次，各國均有不同限制。歐洲生殖醫學會（ESHRE）最近建議將單一捐精者的精子使用次數限制在50個家庭，但這主要是為了避免孩童發現自己擁有數百個同父異母手足時的心理創傷，無法降低罕見遺傳疾病的風險。

曼徹斯特大學（University of Manchester）生物醫學健康學院副院長佩西教授（Prof Allan Pacey）指出，如今許多國家都對國際大型精子銀行產生依賴性，英國甚至有半數精子需要進口。不過，要讓精子完全安全是不可能的，因為沒辦法篩檢所有疾病，「在現行篩檢制度下，我們也只能接受1%到2%的男性捐精者申請，如果標準更嚴格，根本不會有捐精者。」

專家建議，有意使用捐精者的民眾，應選擇有執照的專業診所，並詢問捐精者的使用頻率和地區分布情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

國際熱門新聞

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

台灣入列！免簽赴美擬查5年社群紀錄

普丁私生子曝光？練體操畫面瘋傳

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

提早40分鐘到公司　22歲女員工太早到被開除

川普放行H200　美前將領：世界會後悔

更多熱門

相關新聞

他「喉嚨痛」！　竟確診4癌症

他「喉嚨痛」！　竟確診4癌症

耳鼻喉科醫師陳亮宇分享，一名阿伯因喉嚨痛去看醫生，做過精密檢查，被診斷出罹患舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌。

高中弟「GG變黑」嚇壞：每天DIY　醫曝4警示徵兆

高中弟「GG變黑」嚇壞：每天DIY　醫曝4警示徵兆

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

別再悶著！8癌症恐是壞心情憋出來的

別再悶著！8癌症恐是壞心情憋出來的

48歲男腹脹竟是腸腫瘤塞爆　醫示警5大徵兆

48歲男腹脹竟是腸腫瘤塞爆　醫示警5大徵兆

關鍵字：

捐精致癌基因李佛美尼癌症精子銀行

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面