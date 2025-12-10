他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

▲外國男子被發現攜帶致癌基因，藉其捐精精子出生的孩童，罹癌率高達90%。（示意圖／CFP，下同。）



外國一名男子匿名捐精，在歐洲14國促成至少197名孩童的誕生，未料如今被發現攜帶「致癌」基因突變，藉其精子受孕出生的部分孩童，甚至已經不幸病逝。

歐洲人類遺傳學學會（ESHG）的醫師今年發現了兒童癌症與捐精之間的關聯。根據當時通報數據，已知67名孩童之中23人攜帶致癌基因變異，其中10人已確診癌症。BBC等14間公共廣播機構聯合調查後確認，至少197名孩童透過該捐精者的精子出生，但部分國家缺乏數據，因此實際人數可能更多。

該捐精者2005年起以學生身分提供精子，當時通過所有健康檢查，本人與家族也無任何疾病症狀。但如今發現，他大約20%精子攜帶TP53基因突變，無法正常有效防止人體細胞癌變。

不幸的是，受影響精子受孕出生的孩子，體內所有細胞都會攜帶這種基因突變，也就是罹患「李佛美尼症候群」（Li Fraumeni syndrome），罹癌機率高達90%，尤其容易在兒童時期發病，或長大後罹患乳癌，必須每年進行腦部和全身MRI掃描，以及腹部超音波檢查，女性往往還要選擇預防性乳房切除手術。

法國魯昂大學（Rouen University）醫院癌症遺傳學家卡斯帕醫師（Dr Edwige Kasper）透露，「許多孩子已經罹癌，有些甚至得到2種不同癌症，一些人已經在非常幼小的年紀死亡。」

法國單親媽媽瑟琳（Céline，化名）14年前使用這名捐精者的精子懷孕，女兒確診帶有基因突變。她對捐精者本人「完全沒有怨恨」，但認為診所提供「不乾淨、不安全、有風險」的精子是不可接受的，「我們不知道何時、不知道哪種癌症、也不知道會有多少種，但我理解很可能會發生，屆時我們會奮戰到底。」

負責銷售該精子的丹麥歐洲精子銀行（European Sperm Bank）表示，一發現問題就立刻封存受影響精子，儘管在某些國家，受孕出生的孩童數量超過限制，但這種基因突變無法透過檢測預防，向受影響家庭致上「最深切的同情」。

目前沒有國際法律統一規範，捐精者的精子可被使用多少次，各國均有不同限制。歐洲生殖醫學會（ESHRE）最近建議將單一捐精者的精子使用次數限制在50個家庭，但這主要是為了避免孩童發現自己擁有數百個同父異母手足時的心理創傷，無法降低罕見遺傳疾病的風險。

曼徹斯特大學（University of Manchester）生物醫學健康學院副院長佩西教授（Prof Allan Pacey）指出，如今許多國家都對國際大型精子銀行產生依賴性，英國甚至有半數精子需要進口。不過，要讓精子完全安全是不可能的，因為沒辦法篩檢所有疾病，「在現行篩檢制度下，我們也只能接受1%到2%的男性捐精者申請，如果標準更嚴格，根本不會有捐精者。」

專家建議，有意使用捐精者的民眾，應選擇有執照的專業診所，並詢問捐精者的使用頻率和地區分布情況。