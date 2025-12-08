【廣編】泊美PURE＆MILD全新「菁盈粹恆潤系列」奇肌上市　對抗初老肌從25+開始、一抹喚醒恆潤光感年輕肌

▲植萃系保養品牌泊美PURE&MILD全新推出「菁盈粹恆潤系列」。

圖、文／泊美提供

面對壓力、熬夜與螢幕藍光的連番轟炸，25+的我們更明白保養不能再「差不多」，肌膚需要溫柔且有效的呵護。專為亞洲肌膚打造的植萃系保養品牌泊美PURE&MILD，全新推出「菁盈粹恆潤系列」，以「植萃×科研」為核心，從化妝水、乳到光感精華，重啟肌膚水潤彈亮與初生光澤，淡化初老痕跡。

系列核心成分以珍稀植萃精華油為主軸，結合白池花籽油、荷荷芭籽油、牡丹籽油與發酵綠茶精油，深入滋養乾燥與粗糙肌，補回流失彈力。同時加入細莖石斛與藍睡蓮精萃，富含多酚、黃酮，強化肌膚防禦力、穩定膚況，提升面對外在刺激的韌性。再搭配EGT麥角硫因與光感煥亮肽，日復一日改善暗沉細紋，讓素顏也能自帶發光底氣。

三款產品分工明確：「菁盈粹恆潤精華水」具備精華級的水感滲透力，瞬間補水透亮；「菁盈粹恆潤精華乳」以輕盈凝乳鎖住水分，維持柔嫩光澤；明星「菁盈粹恆潤光感精華液」則以不黏膩的凝露質地深度修護、穩定緊緻，讓肌膚每天綻放柔亮光感。系列更搭載獨家BotanSTB研穩因科技，宛如隱形成分屏障，讓肌膚在忙碌生活中保持穩定與平衡。

對25+的肌齡來說，保養是一種從容的生活方式。泊美以溫和、有效、精準的植萃力量，陪你從初老第一步開始打底，找回每天醒來都亮著的那道肌膚底光。