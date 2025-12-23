永康就業中心首創「AI職能速測平台」　精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

▲永康就業中心首創「AI職能速測平台」，結合iCAP職能基準，協助企業精準選才、求職者找對職涯方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心自行開發全台首創的「AI職能速測平台」，導入iCAP職能基準，於徵才活動前即替求職者進行職能盤點，並同步提供企業選才運用，透過精準職能診斷、職涯探索與訓練規劃，讓企業更快找到對的人，也讓求職者在職涯定位上不再盲走，逐步成為提升地方人力質量的重要工具。

永康就業中心主任李奇玫表示，今年初山區地震頻傳，楠西、南化、玉井等偏鄉地區交通與物資中斷，對居民生計造成衝擊，中心因此啟動「偏鄉就業服務專車」，將整合式就業服務直接送進社區，協助民眾儘速重返職場；而「AI職能速測平台」正是整合勞動部各項就業促進措施，包括iCAP職能基準、就業促進工具及勞工就業通計畫等，透過數位化、無紙化流程，讓求職與選才變得更有效率。

李奇玫指出，企業可透過平台快速掌握職務所需核心職能，求職者也能藉由職能測評了解自身能力與職涯方向，再搭配就服員現場諮詢，精準媒合適合職務，不僅提升就業成功率，也有助於偏鄉留住在地人才。

永康就業中心同仁自行研發平台，已成功協助多家企業與求職者運用iCAP職能基準進行職能盤點、人才培訓與工作媒合，成效顯著，成為地方推動職能發展的示範案例。近期新營、嘉義、虎尾等多個就業中心陸續前往參訪，了解如何於徵才活動中導入平台，參訪單位普遍肯定永康中心流程清楚、成果具體，並能協助企業重新檢視職缺所需知識與技能，是高度可複製的成功模式。

企業端回饋亦相當正面，其中南科科技大廠為落實企業社會責任、提供身障者就業機會，於招募過程中導入平台，成功協助企業快速掌握求職者能力，該場次順利錄用8名身障員工；另有企業指出，主管能清楚辨識員工能力層級，據以規劃訓練內容，顯著提升團隊戰力，也有服務業者透過iCAP職能地圖重新檢視職務規格，有效降低人力流動，讓面試與用人更精準。

李奇玫表示，為配合勞動部推動iCAP職能基準，永康就業中心今年已辦理40場偏鄉徵才系列活動，並於活動中推廣「AI職能速測平台」，未來將持續擴大平台應用、開放參訪交流，並與企業攜手打造更完整的職能發展生態系，為地方創造更穩定、優質的就業環境。