花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

▲郭台銘（右）曾到屏東合體議長周典論（左2）。（圖／郭台銘辦公室提供）



記者吳銘峯／台北報導

屏東縣議會議長周典論2023年底為了協助鴻海創辦人郭台銘競選總統，交付500萬元現金給予樁腳，收買選民繳交連署書，結果只收到4份連署書就遭檢警查獲。周典論被提起公訴後，一審判刑4年，二審改判3年2月。全案再上訴，最高法院認為本案還有疑義，19日撤銷全案發回高等法院更審。

郭台銘2023年8月間宣布參選總統，由於他不是政黨推薦，依法在公告的45日內，取得有投票權人的連署，預計門檻為28萬人以上。由於郭台銘聲勢高漲，全國各地都有許多人積極投入連署。

周典論為了讓郭台銘連署過關，2023年9月間，聯繫屏東潮州鎮前鎮長周品全，並交付150萬元；隔了兩周，他又找了周品全與潮州鎮公所陳姓約聘雇人員，又交付350萬元，並當場交代周品全2人可以「老鼠會」方式拉人，以每10份連署書5000元、募集1萬份以上之連署書。

周、陳2人收錢辦事，陳男幾天後就到某宮廟內，要求黃姓宮廟堂主成立連署站，陳男並以每分連署書500元，邀約黃男與其妻潘姓婦人，協助收集連署書。黃男2人應允後，再以每份200元價格，向黃姓民眾等多人邀集連署。員警獲報後，攜帶秘錄器前往連署，當場人贓俱獲。總計黃男2人一個月內，以200元收買並收集到的連署書僅4份。另外黃男還透過其他非收買的管道收集到59份連署書，並非本案賄選對價所得之物。檢方之後依照違反《正副總統選罷法》規定，對周典論等人提起公訴。

一審法院將周典論判刑4年、褫奪公權6年，併科罰金500萬元。二審高等法院高雄分院改判周典論有期徒刑3年2月、褫奪公權5年，併科罰金150萬元。全案再上訴，最高法院審理後，認為本案事實有必要再釐清，且適用法律關係仍有不明，因此19日將全案撤銷發回，由高雄高分院更審。