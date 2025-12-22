日本買水「大罐比小罐便宜」　邊走邊喝狂被盯！過來人：感到丟臉

▲原PO發現日本大容量礦泉水比小罐還便宜。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本旅遊有趣發現！一名網友說，日本買大瓶水竟比小瓶還便宜，讓他好奇背後原因？底下引來網友解釋，日本人不習慣邊走邊喝，覺得拿大瓶水上街很丟臉，需求低自然價格便宜，「邊走路邊喝大罐水...大家都會看你」；也有人表示因為環保減塑，鼓勵消費者買大瓶分裝。

一網友在Threads表示，他在日本超商買礦泉水，有趣發現2000ml的瓶裝水，就比1020ml來得便宜，前者價格為112日圓（含稅120日圓），後者139日圓（含稅150日圓），讓原PO感到十分納悶「為什麼大的比較便宜啊？好奇怪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來萬人討論，「日本人不習慣在超商買大水，壓低價格誘使你買」、「日本滿多大瓶的比較便宜，小瓶的比較貴，像是牛奶、咖啡之類的」、「我買大罐放車上分裝」、「外國也是，澳洲2L可樂比500ml的便宜2/3，4L牛奶比300ml的便宜一半」、「我每次跟日本人出去，他們堅持要在台灣找那種最小瓶的礦泉水，還要再小的版本，已經說過這裡不是日本，對方還是堅持要」。

■ 日本人愛小瓶裝 走路喝水會被側目



也有網友透露，「如果你在日本人很多的地方，邊走路邊喝大罐水...大家都會看你，絕對沒有不行，只是大家都看你」、「我在名古屋買一罐2000ml的水，因為太渴，在路邊喝了半罐...所有日本人看著我（我在市區），我無言...在台灣很正常啊」、「需求性少，很少日本人會直接拿一罐大的邊走邊喝」、「日本讀書的朋友是跟我說，大瓶水是窮人在買的，拿這麼大一罐水在路上，他們會覺得很丟臉」、「因為日本覺得路上喝大瓶的丟臉」。

■ 還有環保因素「少製造垃圾」成理由之一



也有網友分享導遊的說法，「是因為日本為了環保、減少製造垃圾的原因，買小瓶的話是不是很快就喝完，又買新的會多一個垃圾，買大瓶比較便宜的原因之一」。