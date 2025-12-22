　
日本核電發展里程碑！全球最大「柏崎刈羽」恐重啟　居民憂慮反對

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本核能政策迎來重大轉折！位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠預計在地方議會支持下重啟，最快將於明年1月重啟首座反應爐。這座全球最大核電廠自2011年福島核災後全面停擺至今已15年，一旦重啟將象徵日本在降低對進口化石燃料依賴的政策轉向，但地方居民仍高度質疑核電安全及東京電力營運能力。

根據《路透社》，柏崎刈羽核電廠位於東京西北方約220公里處，隸屬東京電力公司，是福島第一核電廠事故後停運的54座反應爐之一。自從福島核災後，日本33座仍具運轉條件的核反應爐中，已經陸續重啟14座，試圖降低對進口化石燃料的依賴。

若柏崎刈羽核電廠順利重啟，將成為東京電力旗下首座再度運轉的核電廠，也是日本核能政策回歸的重要象徵。東京電力發言人高田昌克強調，「我們堅定承諾，絕對不會重演福島事故，並確保新潟居民不會遭遇類似風險。」

▲▼日本新潟縣議會將針對是否重啟核電廠進表決投票。（圖／路透）

▲位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

根據《日本放送協會》，若新潟縣地方議會批准，東京電力計畫最快在明年1月20日重啟柏崎刈羽核電廠7座反應爐中的第6座反應爐。東京電力今年稍早也承諾，在未來10年將向新潟縣投入1000億日圓（約新台幣200億元），爭取地方居民支持。

日本經濟產業省估計，僅重啟一座反應爐就可增加東京地區約2%的電力供應，有助於緩解能源緊張。

不過，當地居民對重啟核電仍持保留態度。新潟縣10月公布的調查顯示，約60%的居民認為重啟條件尚未成熟，近70%對東京電力營運能力感到不安。曾在福島核災中撤離的居民小賀綾子（音譯）透露，她在2011年與16萬名居民一同逃離福島縣的核災區，目前仍受到創傷後壓力症候群影響。

她表示，「我們親身體驗過核事故的風險，無法輕易忽視它。」她也將參加22日在議會外的抗議行動。

▲▼日本新潟縣當地居民上街表態反對重啟柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲▼日本新潟縣當地居民上街表態反對重啟柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲▼日本新潟縣當地居民上街表態反對重啟柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

即便民意分歧，新潟縣議會將對知事花角英世進行信任投票，這實質上被視為對核電重啟的表態。花角英世上個月表態支持重啟核電，但仍期望日本未來能逐步降低對核能依賴，「我希望能看到一個不必仰賴令人不安的能源的時代。」

日本首相高市早苗上任後明確表態支持重啟核電，指出目前化石燃料占日本發電比重高達60%至70%，去年進口液化天然氣與煤炭支出達10.7兆日圓（約新台幣2.14兆元），能源成本沉重。隨著AI資料中心快速擴張，未來10年電力需求仍將上升。為滿足需求並達成減碳目標，日本計畫在2040年前將核能占比提升至20%。

能源顧問公司伍德麥肯錫亞太區副主席恩古（Joshua Ngu）指出，柏崎刈羽核電廠若能重啟且獲得社會認可，將會是日本達成能源供應與減碳目標的重要里程碑。今年7月，日本最大核電營運商關西電力也宣布，將在西日本開始針對新反應爐進行調查，這將是福島核災後首座規劃新建的核電機組。

小賀綾子則認為，核能復甦是對過往恐懼的再度提醒，「每一次看到重啟的新聞，都像再次經歷那種恐懼。」

更多新聞
警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

