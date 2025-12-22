消失30年！華北豹現蹤河北　唯一只生活在中國的豹亞種

▲野外紅外線攝影機捕捉到的「華北豹」身影。（圖／翻攝北京青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河北保定市阜平縣銀河山省級自然保護區的一支紅外線攝影機日前下一隻野生華北豹活動影像，其活動地點距北京市直線距離僅約160公里。這是近十年來太行山脈河北段所記錄到最北位置的華北豹個體，也被視為華北豹逐步向北擴散的重要生態訊號，也是大陸公益組織貓盟「迎豹回家」行動關鍵進展。

《北京青年報》報導，全身覆著獨特黑色斑紋的華北豹，悄然現身河北阜平群山間，此地距北京僅160公里。只見牠矯健地攀至高處，環視四周，隨即敏捷轉身，沒入幽深密林。這一幕被紅外相機清晰捕捉，令長期致力於「迎豹回家」的公益組織貓盟創始人宋大昭難抑激動——這意味著，在北京消失30年的華北豹，回家之路又近了一步。

公益組織貓盟與清華大學、河北省各級林業部門自2024年起組成聯合團隊，在阜平縣持續展開野生動物監測作業，並於今（2025）年確認有野生華北豹在當地穩定活動，為華北豹向北京回歸的路徑尋找到了關鍵生態跳板。

阜平縣林業局局長楊建偉表示，近期紅外相機拍攝到的華北豹畫面，是近年來太行山河北段記錄到的最北個體，其出現具有重要的區域生態指示意義。相關人員指出，該影像拍攝過程僅持續六七秒，數月後在回收設備時被發現，引起野生動物保護圈高度關注。

公開資訊顯示，豹是全球分布最廣的大型貓科動物之一，中國境內共分佈4個豹亞種，其中，華北豹是唯一僅生活在中國的豹亞種，國際上也稱為「中國豹」，被大陸列為一級保護野生動物，屬世界珍稀瀕危物種。

然而，華北豹自1995年最後一次在北京密雲被觀察記錄後，這種曾活躍於燕山與太行山之間的頂級捕食者，已在北京山林中消失整整30年。宋大昭指出，華北豹位於食物鏈頂端，其是否存在，直接關係到生態系統結構是否完整，一旦消失，往往象徵區域生態平衡遭到破壞。

北京市園林綠化宣傳中心4月發佈的消息也顯示，華北豹不僅在維持生態平衡方面發揮關鍵作用，其種群變化更被視為衡量生態系統健康狀況的重要指標，近年來，京、冀、晉多地持續推動森林生態修復，強化棲地連通性，希望為華北豹及其他大型野生動物創造穩定的生存與繁衍環境。

貓盟方面表示，早在2006年，其前身機構即已在山西開展華北豹調查研究，山西目前是華北豹最重要的分佈區之一，擁有數量最多的關鍵源種群，要讓華北豹回歸北京，必須在保護山西種群的同時，於河北尋找並守護適宜棲息地，作為連接山西與北京之間的重要生態跳板。