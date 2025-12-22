接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

▲陳以信22日在國民黨中央黨部召開記者會，宣布接受黨內民調結果，停止爭取提名並全力輔選謝龍介。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，22日中午在國民黨中央黨部召開記者會，正式發表三點聲明，宣布接受黨中央內參式民調結果，22日起停止爭取黨內提名，並將全力協助謝龍介贏得選舉。

陳以信表示，根據黨中央內參式民調，雖然他近兩個月民調有明顯成長，也成功爭取不少中間選民支持，但整體評估顯示，謝龍介仍是國民黨目前最強候選人，他願意尊重並接受民調結果。

陳以信指出，國民黨主席鄭麗文已親自接見他，雙方充分溝通後，他決定22日起停止爭取提名相關行動，並誠心祝福謝龍介順利獲得提名；未來一年選舉期間，將不計任何角色，全力協助謝龍介爭取勝選。

陳以信也強調，整個參選過程始終秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉的原則，並提出40項具體政見，每一項都是對台南未來發展有助益的政策方向，願意提供謝龍介團隊參考採納。未來他也將成立「台南市政監督智庫」，持續監督市政建設，同時深耕基層、走遍地方，為國民黨擴大支持基礎，極大化勝選機會。

陳以信最後感謝這段期間市民朋友的支持與期待，並呼籲所有支持他的選民，將力量完全轉化支持謝龍介，強調「唯有政黨輪替，台南才有機會真正翻轉與改變」，也向黨內同志喊話：「改變尚未成功，我們繼續努力。」