國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

國民黨近日多位立委前往中國出席台商活動，傳出國台辦派官員南下，確保國防預算、國安法案不會通過。國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）回應，民進黨人一堆親友在大陸賺錢，藍委去關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴陸旅遊會被活摘器官，「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎」？對此，沈伯洋回擊，「我老爸沒有見王滬寧」、「早在2019年後就不再前往中國」，拿平民身體健康甚至器官惡毒嘲諷，國民黨對不起國家，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。

沈伯洋表示，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。

沈伯洋強調，國民黨委員請聽清楚，第一「我老爸沒有預算審查權」、第二「我老爸沒有見王滬寧」、第三「最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後，就在我的勸告下不再前往中國，然後我2024才從政」。

沈伯洋批評，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，國民黨對不起在中國的被害者，對不起這個國家。這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。

沈伯洋表示，看來國民黨對於赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招，身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？

最後，沈伯洋強調，在中國鋪天蓋地指定追殺他的時候，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，要嘛就是國民黨跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。

