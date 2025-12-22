　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨近日多位立委前往中國出席台商活動，傳出國台辦派官員南下，確保國防預算、國安法案不會通過。國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）回應，民進黨人一堆親友在大陸賺錢，藍委去關心台商就變賣台？民進黨政府甚至宣傳赴陸旅遊會被活摘器官，「那沈伯洋爸爸的器官還健在嗎」？對此，沈伯洋回擊，「我老爸沒有見王滬寧」、「早在2019年後就不再前往中國」，拿平民身體健康甚至器官惡毒嘲諷，國民黨對不起國家，這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。

沈伯洋表示，國民黨無法解釋，為什麼在台灣面臨重大爭議的敏感時刻，非要選擇奔向中國。面對大眾合理的政治質疑，他們唯一的應對方式，竟然是問候立委家人的健康來詛咒、造謠、轉移焦點。

沈伯洋強調，國民黨委員請聽清楚，第一「我老爸沒有預算審查權」、第二「我老爸沒有見王滬寧」、第三「最惡劣的是你們還在造謠。我父親早在2019年後，就在我的勸告下不再前往中國，然後我2024才從政」。

沈伯洋批評，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，國民黨對不起在中國的被害者，對不起這個國家。這不是監督，這是不折不扣的低俗言論。

沈伯洋表示，看來國民黨對於赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招，身為立法委員，如果連做人的底線都守不住，要如何守護這個國家？

最後，沈伯洋強調，在中國鋪天蓋地指定追殺他的時候，講出這種言論，還一直擋他的赴中報備法案，要嘛就是國民黨跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀，自己選一個。

▼國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲▼國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵
張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」　雙手交疊沉思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

得知天地香水要價兩萬　金在中狂噴：這是在噴鈔票啊！

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

更多熱門

相關新聞

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

國民黨團、民眾黨團19日宣布，將對總統賴清德提出彈劾案。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）透露，明天在程序委員會就會經由委員會正式列案，禮拜五院會加以決定，目前初步安排先在立法院舉辦兩場正式公聽會，邀請賴清德到立法院進行說明、詢答，接下來到全國各縣市舉辦說明會，再邀請賴清德到立法院說明，回答各黨團代表所提出的問題，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票，不過到目前為止，這都還是黨團所計畫的程序。

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸爆

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸爆

關鍵字：

沈伯洋吳宗憲國民黨民進黨赴中器官

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面