憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

▲公民團體、學界與律師界力挺憲法法庭判決。（圖／翻攝自Facebook／經濟民主連合）

記者詹詠淇／台北報導

憲法法庭停擺將近1年，憲法法庭19日作出今年第1號憲判，宣告藍白去年惡修的《憲法訴訟法》違憲。對此，台灣經濟民主連合與多個公民團體，發起連署力挺回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能，已有445位學者、375位律師及2千多名公民響應，並發出共同聲明書，堅定支持憲法法庭判決，同時呼籲大眾正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論，走出台灣憲政民主的困局。

為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。

經民連統計，週末兩天連署，截至昨（21日）晚間11時，已有57公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等1684位各行、各業與各界人士。

經民連指出，此次聲明由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維4位法學者草擬，4位均為經民連智庫法政組顧問。

聲明全文如下：

【民主不能再倒退，憲法判決要遵守】公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明

114年憲判字第1號判決，讓因2024年12月20日立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，癱瘓日數計時器停止在328天。身為關心台灣憲政民主發展的一份子，我們堅定支持這份判決，因為這是我們面對台灣的憲政爭議，包括基本權保障跟權力分立的種種難題之解決，總算踏出泥淖，使憲政民主回歸正軌的第一步。

在過去一年中，行政權與立法權的衝突日益加劇，面對不少牽涉權力分立相關爭議的法案，扮演中立仲裁者的大法官卻無法進行裁決，司法權失去制衡行政與立法的功能。再者，以未成年性犯罪被害人訴訟權保障不足為例，牽涉人民基本權利保障的大量案件無法被審理，也使憲法基本權利保障的理想被架空 。因此，我們肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。

更重要的是，大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。同時，本判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。

對於三位大法官透過審判外的期刊投書，從法學論理上對本判決提出之批評，我們尊重。但我們也想表達：作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。而此狀況，也應視同三位自行迴避。因此，本案大法官的現有總額應為五人，舊法2/3評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而 114 年憲判字第 1 號判決為合憲之有效判決。我們深信三位大法官同樣對憲政民主的發展懷抱深刻的關懷，但仍須強調：任何關於本案審判庭合法性跟判決有效性的公共討論，無法漠視三位已構成迴避的狀況，以及五位大法官組成憲法法庭應屬合法之現實。

最後，我們想提出沉重的呼籲：即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court）。同時，我們也必須嚴肅地面對，分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。對此，我們呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論。同時，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，所有朋友們能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們。這是關鍵的憲法時刻，我們誠摯期盼持續的公共討論，讓我們走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。