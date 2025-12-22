　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

▲▼公民團體、學界與律師界力挺憲法法庭判決，57團體、445學者、375律師、2504各界公民加入連署。（圖／翻攝自Facebook／經濟民主連合）

▲公民團體、學界與律師界力挺憲法法庭判決。（圖／翻攝自Facebook／經濟民主連合）

記者詹詠淇／台北報導

憲法法庭停擺將近1年，憲法法庭19日作出今年第1號憲判，宣告藍白去年惡修的《憲法訴訟法》違憲。對此，台灣經濟民主連合與多個公民團體，發起連署力挺回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能，已有445位學者、375位律師及2千多名公民響應，並發出共同聲明書，堅定支持憲法法庭判決，同時呼籲大眾正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論，走出台灣憲政民主的困局。

為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。

經民連統計，週末兩天連署，截至昨（21日）晚間11時，已有57公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等1684位各行、各業與各界人士。

經民連指出，此次聲明由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維4位法學者草擬，4位均為經民連智庫法政組顧問。

聲明全文如下：

【民主不能再倒退，憲法判決要遵守】公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明

114年憲判字第1號判決，讓因2024年12月20日立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，癱瘓日數計時器停止在328天。身為關心台灣憲政民主發展的一份子，我們堅定支持這份判決，因為這是我們面對台灣的憲政爭議，包括基本權保障跟權力分立的種種難題之解決，總算踏出泥淖，使憲政民主回歸正軌的第一步。

在過去一年中，行政權與立法權的衝突日益加劇，面對不少牽涉權力分立相關爭議的法案，扮演中立仲裁者的大法官卻無法進行裁決，司法權失去制衡行政與立法的功能。再者，以未成年性犯罪被害人訴訟權保障不足為例，牽涉人民基本權利保障的大量案件無法被審理，也使憲法基本權利保障的理想被架空 。因此，我們肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。

更重要的是，大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。同時，本判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。

對於三位大法官透過審判外的期刊投書，從法學論理上對本判決提出之批評，我們尊重。但我們也想表達：作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。而此狀況，也應視同三位自行迴避。因此，本案大法官的現有總額應為五人，舊法2/3評議門檻應為四人，五位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而 114 年憲判字第 1 號判決為合憲之有效判決。我們深信三位大法官同樣對憲政民主的發展懷抱深刻的關懷，但仍須強調：任何關於本案審判庭合法性跟判決有效性的公共討論，無法漠視三位已構成迴避的狀況，以及五位大法官組成憲法法庭應屬合法之現實。

最後，我們想提出沉重的呼籲：即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court）。同時，我們也必須嚴肅地面對，分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。對此，我們呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論。同時，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，所有朋友們能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們。這是關鍵的憲法時刻，我們誠摯期盼持續的公共討論，讓我們走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

台日友好！台灣女婿參議員、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

橘色惡魔、翡翠騎士赴高雄、嘉義　台灣一系列演出落幕

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

劉世芳稱貿然發細胞簡訊引恐慌　蔣萬安：依程序報請中央核可

賴清德接見萩生田光一　「感謝高市首相對台海和平穩定的重視」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

防跨年恐攻！北市26號大規模演練　市府轉運站、捷運站登場

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署聲援5位大法官

台日友好！台灣女婿參議員、前法務大臣接連率團訪台　外交部誠摯歡迎

幕後／張顯耀任藍執行長「督導南部」爆反彈　遭洗臉「不歡迎」

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

橘色惡魔、翡翠騎士赴高雄、嘉義　台灣一系列演出落幕

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

劉世芳稱貿然發細胞簡訊引恐慌　蔣萬安：依程序報請中央核可

賴清德接見萩生田光一　「感謝高市首相對台海和平穩定的重視」

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

更多熱門

相關新聞

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

針對行政院長卓榮泰不副署、總統賴清德不公布財劃法修法，立院藍白黨團擬在明日的程序委員會排「總統彈劾案」，並於26日的立法院會提出彈劾日程表草案。民進黨團幹事長鍾佳濱今（22日）直言，國民黨把提案當兒戲，目的只為違憲問答。他強調，未來總統一定會合憲依法履行其職務，也呼籲立法院多數的在野藍白聯盟，不要濫用憲法職權滿足違憲目的，總統一定要合憲、一定要依法。

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

3大法官拒絕評議引綠營不滿　劉靜怡：又發動抹黑攻擊不同意見者

3大法官拒絕評議引綠營不滿　劉靜怡：又發動抹黑攻擊不同意見者

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

關鍵字：

憲法法庭大法官經濟民主連合

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面