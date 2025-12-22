傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭19日宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，但有3名大法官拒絕評議，引起議論，更有報導指出「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』」。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）痛批，府院竟進行司法關說，這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪，所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。

黃國昌表示，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。

黃國昌指出，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。報導指出「據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』」。

黃國昌批評，如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議！請總統府與行政院公開說明，該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？



黃國昌表示，府院竟然進行司法關說！這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。

黃國昌提到，推動許久的不法關說罪，已在今年5月三讀通過並經總統公布。中華民國刑法第172條之3「意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金」。

▼蔡宗珍。（圖／記者屠惠剛攝）