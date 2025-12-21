挺藍告發大法官　黃國昌：我很擔心賴清德說下次民進黨選輸不算數

▲黃國昌出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，並於會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，但把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決，引發高度爭議。民眾黨主席黃國昌今（21日）表示，民眾黨全力支持、聲援國民黨團對5位綠色司法「獨夫」以《刑法》124條告發，因為他們為了執行總統賴清德的意志，演都不演了。黃國昌也批評，如果今天三讀通過的法律賴清德都可以說不算數，他很擔心下一次選舉的時候賴清德說，如果民進黨選輸了選舉就不算數，「我一點都不驚訝」。

黃國昌21日下午出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，並於會前受訪。針對國民黨立法院黨團明打算以《刑法》124條枉法裁判罪告發大法官瀆職，民眾黨有無相應作為？黃國昌說，這5位其實已經沒有資格稱上大法官，是綠色司法獨夫，早已觸犯《刑法》124條，但問題是「賴皇帝」行政、司法、考試、監察一把抓，已經完全沒有下限地違憲違法、濫權到這種程度，所以國民黨團要提的刑事告發，民眾黨當然全力支持、全力聲援。

黃國昌說，不過他也很沉痛地跟所有台灣人民預告，台北地檢署不會有任何的動作，因為法務部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力完全就在執行賴清德的意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

對於行政院長卓榮泰不副署二度修正的《財劃法》，民眾黨已預告將上街抗議，然攸關停砍公教人員所得替代率的《公教退撫條例》明是公布的最後期限，卓再表態將不副署，黃國昌回應，台灣人民用大罷免32比0，清楚地告訴了賴清德跟民進黨鬧夠了沒有，但賴、卓聽不下去，反而變本加厲，對國會三讀通過的法律，不喜歡可以不公布，5位綠色獨夫可以不依法審判，什麼時候，台灣的民主法治墮落到法律生不生效是賴清德說了算？他也不客氣地講，那5位大法官有什麼資格把另外3位大法官排除在現有總額之外？誰給他們這麼大的權力？為了執行賴清德的意志，演都不演了，連言詞辯論都不敢開了，心虛成這個樣子，可恥。

媒體詢問，怎麼看現在憲法法庭看起來是已經復活，但是還有包含像《財劃法》、軍警消加薪、《選罷法》跟114年度的總預算都還在憲法法庭，會不會擔心未來這些法案都只要少數大法官就可以宣判？黃國昌表示，憲法法庭沒有復活，他看到的只有5位綠色司法獨夫自己關在司法部裡面自嗨，因為這個法院組織自始就不合法，所以做出來的判決毫無意義，是無效判決，對任何人都不會產生拘束力，只希望他們知恥一點、知所進退，不要再浪費納稅人的錢。

由於台北前天發生隨機殺人案，廢死議題再次浮現，媒體追問，民眾黨去年有提終身監禁制度、終身不得假釋的修法，也有藍委提相關修法，會否希望在這會期再度排審？黃國昌說，讓台灣實質廢死的不就是這幾位口中喊著捍衛民主憲政的綠色大法官嗎？現在是變本加厲，對不喜歡的法律，人不夠沒有關係，「另外那3個人在他們的眼中可能也是賴清德所謂的雜質，另外3個人在那5個人的眼中根本不配當大法官，滾到一邊去」，直接被當空氣。

黃國昌指出，無期徒刑不得假釋這件事情，去年在大法官實質廢死了後，鄭銘謙說會在最短時間內提出修正案，但今年年底都已經快過了，東西在哪裡？民眾黨團早就提出修正草案，但為了等法務部而躺在那邊，所以他要拜託藍委不要再繼續等法務部了，當執政黨擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家，民眾黨支持趕快排審，不要再等了。

黃國昌批評，除了一天到晚在想怎麼用綠能發大財、怎麼掏空台灣、怎麼繼續搬錢去買永遠沒有辦法到貨的武器，民進黨政府你們到底在幹嘛？要把台灣帶到什麼地方去？最好是亂到連選舉都沒有辦法辦，直接沒收選舉，賴清德直接稱帝。是這樣嗎？如果今天三讀通過的法律賴清德都可以說不算數，他很擔心下一次選舉的時候賴清德說，如果民進黨選輸了選舉就不算數，「我一點都不驚訝」。