藍白啟動彈劾賴清德程序　民進黨團：提案當兒戲只為違憲問答

▲民進黨團記者會。（圖／翻攝自Facebook／民進黨立法院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署、總統賴清德不公布財劃法修法，立院藍白黨團擬在明日的程序委員會排「總統彈劾案」，並於26日的立法院會提出彈劾日程表草案。民進黨團幹事長鍾佳濱今（22日）直言，國民黨把提案當兒戲，目的只為違憲問答。他強調，未來總統一定會合憲依法履行其職務，也呼籲立法院多數的在野藍白聯盟，不要濫用憲法職權滿足違憲目的，總統一定要合憲、一定要依法。

民進黨團幹事長鍾佳濱今（22日）表示，國民黨已放話，周二程序委員會要排審對總統賴清德提出的「總統彈劾案」。在歷史上，民進黨總統、國會朝小野大時，國民黨分別在2006年6月、9月、11月三度對時任總統陳水扁提出罷免案，當時依據的是《立法院職權行使法》第44條之1、第7章之1，「可想而知，3次的罷免都沒有通過」。

鍾佳濱指出，同樣的門檻，彈劾案要成案也要三分之二的立法委員，國民黨一樣揚言在周二程委會將彈劾案排入議程，要在周五進行處理。不禁要問，2006年三次罷免不成，2025年你要來彈劾，所為何來？很清楚，就跟上個月，國民黨口口聲聲說邀請賴清德來立法院依《立法院職權行使法》進行國情報告。很不幸的，他們要賴清德進行國情報告的內容分別在《立法院職權行使法》16條之1到16條之4，都已經遭到大法官宣告為違憲了，因此賴清德表示願意到立法院來進行國情報告，但是必須合憲、依法。

鍾佳濱說，立法院職權行使法》相關的即問即答、一問一答的設計，已遭憲法法庭宣告為違憲。如果要合憲依法，就是依合憲的《立法院職權行使法》。提出總統彈劾案後，目前立法院的處理方式就規範在《立法院職權行使法》43條跟44條，但是很清楚看到，「國民黨的意圖並不是要去彈劾，而是要藉彈劾之名、假彈劾之名，行問答之實」。

鍾佳濱指出，他們就是要把國情報告未能如願的即問即答、一問一答，拿來用彈劾案提出，所以「罷免彈劾攏是假，違憲問答我最大」，「誰最大？就是程序委員會的主席召委翁曉玲最大」。

未來如果將彈劾案排入議程要進行處理，鍾佳濱說，民進黨團就要問，國民黨在2006年罷了3次罷不成，今年捲土重來所為何來？難不成只是為了要如願將在違憲國情報告的詢答，拿到彈劾權來進行問答，國人都在看。一個對國家重大的政治案件，不管是罷免還是彈劾的提出，都是茲事體大。

鍾佳濱表示，總統罷免達三分之二成案後，要交付全國人民進行投票，這樣的大事情國民黨在2006年幹了3次；而彈劾案在三分之二立委通過成案後，也要送交憲法法庭來進行處理，「不管是罷免還是彈劾，國民黨目前都把提案當兒戲，目的只是為了違憲問答」。

針對彈劾案，總統要來立法院嗎？鍾佳濱說，總統過去在面對在野黨提出邀請到立法院國情報告時，態度很明確，要合憲、依法，總統作為憲法守護者，作為憲政機關的所言所行，都必須在合憲跟依法的情況下來作為，這一點是毫無疑問的。「倒是在野黨它的用心，我們已經很清楚了」，回顧歷史2006年3次罷免，把憲法機制當兒戲。

鍾佳濱強調，未來總統一定會合憲依法履行其職務，也呼籲立法院多數的在野藍白聯盟，不要濫用憲法職權滿足違憲目的，總統一定要合憲、一定要依法。

另針對國民黨赴北檢對5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出告訴部分，鍾佳濱說，大法官已經被國民黨分成「綠的」或「非綠的」，用這種糟蹋司法的行徑，「我們不抱期望」。

鍾佳濱也問，目前法院體系如何受理國民黨所謂「枉法裁判」的罪名？不清楚國民黨具體根據什麼法律依據對大法官提告，也不曉得未來司法體系要如何受理。若國民黨不能接受憲法法庭依憲審理，會支持或相信法院獨立審判的結果嗎？國民黨連國家最高機關司法院所設的憲法法庭判決都可以質疑，要尋求一般法院審理這些大法官相關案件時，「國民黨，你的邏輯在哪裡？你的法理根據是什麼？」

黨團書記長陳培瑜則呼籲，藍白不要把司法拖進政治泥巴，藍白要玩政治算計、政治操弄請自便，但不要玩弄司法，讓人民失去對司法的信心。國民黨認為違憲判決不合其意，其實還有別的方法可提出其見解並在法理上討論，但他們不願意，決定玩弄司法，把司法拖進政治泥巴，這是最沒底線、最沒下限的作法。

陳培瑜認為，若他們要做這樣的事，相信他們的支持者、小草們可能又很混亂，「因為他們一下喊司法已死，一下又說司法復活」，司法在死跟復活之間，都是他們說了算，真的覺得他們的支持者非常辛苦。

鍾佳濱也說，如果真的尊重司法獨立，就不應率先將法官或大法官分顏色、分黨派，「我們必須尊重任何的司法體系、任何法官都是獨立審判」。