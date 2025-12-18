王世堅「一句重話」評卓榮泰不副署！他白話翻成3重點：真男人

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案，創下史上首例。民進黨立委王世堅17日表態，，即便現在在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍等言論。百萬網紅Cheap認為，王世堅其實說了重話，幫他將三個關鍵論點白話化。

Cheap指出，王世堅的第一個重點是「船破海坐底」，他認為船如果真的沉了，船長也就是執政黨一定要負最大責任，沒辦法怪乘客或在野黨。Cheap轉述，現在是民進黨執政，國家空轉、預算卡關、政局動盪，「帳最後都會算在執政黨頭上」。就算跟在野黨打焦土戰，網路聲量贏了、吵架也贏了，但施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾只會記得「民進黨執政這幾年很亂」。

第二個論點則是「抓大放小」。Cheap整理，目前黨內路線幾乎是寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署全上，跟藍白拚到底，但王世堅認為執政者要務實、有高度，懂得委曲求全。有些法案雖然不滿意，但並非動搖國本，「與其為了這個卡死整個國家，不如退一步海闊天空」。他甚至提到，「連老柯都說：沒有不副署的空間」，翻成白話就是「該簽還是要簽」。

第三點，Cheap認為王世堅所說的「不要只看到針孔」、「不要意氣之爭」，其實是在暗示黨團決策被少數人的鬥爭思維綁架，希望黨中央、甚至「上面那個人」能聽進不同聲音。

心臟大、口袋夠深 Cheap讚堅哥無敵

最後，Cheap肯定王世堅是真男人，「堅哥確實是黨內良心，敢說『人話』，不講『官話』、扮演『烏鴉』而非『喜鵲』。」當烏鴉的時候，心臟要夠大，「堅哥什麼人？民進黨大金主、民進黨的房東，他從政只是為了『理念』（或興趣）」，當一個政治人物「不求官、不缺錢」時就無敵了，「敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋要夠深，而堅哥～剛好兩者都有。」

貼文曝光後，網友反應兩極，有人力挺「以前覺得是小丑，殊不知是全黨最正常的人」、「民進黨唯一清醒的」、「所以他能夠獲得人民的尊重」，也有人質疑「可是堅哥投票時，還是自動歸隊了」、「講這麼多他最後還不是照著黨的方向走」。也有網友感嘆，「懷念以前的高嘉瑜」、「講實話會被修理，甲魚就是最好的例子」，整串留言再度掀起對民進黨內部路線與不同聲音空間的討論。