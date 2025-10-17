澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女廚師「肺被刺穿」血狂流　恐怖畫面曝

▲一名台裔女廚師本月初在澳洲墨爾本遭隨機攻擊。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

澳洲墨爾本本月初驚傳隨機砍人案，一名36歲來自台灣的賴姓女壽司師傅清晨上班途中，竟遭陌生女子持刀刺傷右胸，當場血流如注、痛苦蹲地。附近民眾目睹後急忙報警並協助止血，所幸送醫急救後脫離險境。

綜合外媒報導，這起事件發生於10月2日上午7點多，地點在墨爾本中央商務區小伯克街（Little Bourke Street）。監視器畫面顯示，嫌犯從背後靠近賴女後突掏出利刃刺入胸口，導致肺部穿刺並出現氣血胸。警方事後逮捕32歲的女子達魯（Lauren Darul），她當時竟還在其他案件的保釋期間，並住在政府提供給無家可歸者的公共住宅。

賴女送醫後接受清創及胸腔引流手術，目前已出院休養，但醫師研判至少需一至兩個月康復。她透露，事件讓自己對原本熟悉的社區產生恐懼感，正考慮搬離現居地，同時也透過犯罪受害者援助法庭尋求經濟與心理支持，「希望司法系統能真正把社區安全放在首位」。

據悉，達魯遭控「故意傷害」及「保釋期間再犯」等罪名，目前已遭起訴。案件也引爆澳洲社會對治安惡化的憂慮。反對黨領袖巴廷（Brad Battin）痛批維州「已成為全國犯罪之鄉」，參議員麥肯錫（Bridget McKenzie）更直言，「這起事件發生在大白天的市中心，顯示社會正逐漸陷入無法無天。」

對此，維州長艾倫（Jacinta Allan）嚴詞譴責暴力行為，強調「任何敢在公共場合施暴的人都不應該出現在街頭」，並向受害者表達慰問。根據統計，維多利亞州近一年刑案數量上升近16%，墨爾本的公共安全狀況已成民眾最關心的焦點。