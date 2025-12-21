高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

▲老牌周燒肉飯店爆勞資糾紛。（圖／翻攝自Google地圖）



記者許宥孺／高雄報導

高雄知名平價小吃「老牌周燒肉飯」爆出勞資糾紛！2名員工控訴陳姓雇主以店面裝修為由，片面將他們解職且未給付資遣費，甚至未替員工投保勞健保、提繳勞退金等。高雄地院審理後，認定陳姓雇主違反多項勞基法規定，一審判決應給付2名員工逾97萬，並須補提繳14萬3418元勞退金，全案可上訴。

判決指出，阮姓員工、陳姓員工自2018年9月起受僱於陳姓男子經營的老牌周燒肉飯店，月薪均為3萬3千元。今年1月20日，陳男以店面進行內部裝修為由，告知2人終止雙方勞動契約。

然而陳男不僅未給付資遣費、預告工資及1月份薪資，阮姓女員工更控訴，陳男在今年9月24日才替她投保就業保險，導致她離職後原可領取9個月失業給付，每月1萬9800元，卻因年資不滿一年，無法領取失業給付，請求賠償損失17萬8200元。陳姓女員工則表示，她在職期間並未被投保勞健保，導致她每月領取的老年年金給付短少2984元。

法院審理後發現，陳姓雇主存在多項違法情事，認定陳男未依規定替員工投保、提繳勞退金，更沒有任何預告就將阮女、陳女解職，應補發資遣費、補足一月缺發薪資，並溯及過往特休未休工資、就業保險損失。

高雄地方法院判決，陳姓雇主應給付阮姓員工40萬9418元；給付陳姓員工56萬7861元，並補提撥14萬3418元至阮女勞退專戶，合計逾112萬元，全案仍可上訴。