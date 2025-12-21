　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

▲老牌周燒肉飯店爆勞資糾紛。（圖／翻攝自Google地圖）

▲老牌周燒肉飯店爆勞資糾紛。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄知名平價小吃「老牌周燒肉飯」爆出勞資糾紛！2名員工控訴陳姓雇主以店面裝修為由，片面將他們解職且未給付資遣費，甚至未替員工投保勞健保、提繳勞退金等。高雄地院審理後，認定陳姓雇主違反多項勞基法規定，一審判決應給付2名員工逾97萬，並須補提繳14萬3418元勞退金，全案可上訴。

判決指出，阮姓員工、陳姓員工自2018年9月起受僱於陳姓男子經營的老牌周燒肉飯店，月薪均為3萬3千元。今年1月20日，陳男以店面進行內部裝修為由，告知2人終止雙方勞動契約。

然而陳男不僅未給付資遣費、預告工資及1月份薪資，阮姓女員工更控訴，陳男在今年9月24日才替她投保就業保險，導致她離職後原可領取9個月失業給付，每月1萬9800元，卻因年資不滿一年，無法領取失業給付，請求賠償損失17萬8200元。陳姓女員工則表示，她在職期間並未被投保勞健保，導致她每月領取的老年年金給付短少2984元。

法院審理後發現，陳姓雇主存在多項違法情事，認定陳男未依規定替員工投保、提繳勞退金，更沒有任何預告就將阮女、陳女解職，應補發資遣費、補足一月缺發薪資，並溯及過往特休未休工資、就業保險損失。

高雄地方法院判決，陳姓雇主應給付阮姓員工40萬9418元；給付陳姓員工56萬7861元，並補提撥14萬3418元至阮女勞退專戶，合計逾112萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高鐵列車疑有爆裂物！安檢延誤10分鐘發車
知名連鎖火鍋宣布：南西店今所得「捐受害者家屬」
更強東北季風抵達時間曝　「最冷探13度」
快訊／3縣市大雨特報！下到明晨
快訊／死亡車禍！17歲少年送醫不治
張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

假交友真詐財！台東女買3萬遊戲點數　超商店員通報攔阻

三地門谷川大橋死亡事故！17歲少年騎電動車撞橋墩　送醫不治

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

挺身制止張文亡！余男8旬母還不知兒遇害　桃市府申請入忠烈祠

超噁！通緝犯「屎甩車廂」抹自強號座椅　台鐵求償18萬獲准

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

假交友真詐財！台東女買3萬遊戲點數　超商店員通報攔阻

三地門谷川大橋死亡事故！17歲少年騎電動車撞橋墩　送醫不治

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

挺身制止張文亡！余男8旬母還不知兒遇害　桃市府申請入忠烈祠

超噁！通緝犯「屎甩車廂」抹自強號座椅　台鐵求償18萬獲准

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

高鐵列車突安全警戒「旅客全下車」　業者：配合檢查已恢復營運

蔡明忠董事長連12年挑戰半馬！富邦金控「有志一同」員工志工團守護台北馬

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

【相驗結果曝】下班逛街遭張文奪命！　37歲男「右腹刀傷、肝臟破裂」

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽說明

更多熱門

相關新聞

外籍男疑攜毒入境拒檢　逃出小港機場被壓制

外籍男疑攜毒入境拒檢　逃出小港機場被壓制

高雄小港機場今（21）日中午發生拒檢逃逸事件，一名外國籍男子於11時18分許入境通關時，因託運行李遭海關及安檢人員發現異常，會同關務署高雄關關員複查行李，未料該男子百般推託、不願配合，趁語言溝通不順之際，突然拔腿衝出管制區，引發現場一陣騷動。

通緝犯「屎甩車廂」噁抹自強號　台鐵求償18萬獲准

通緝犯「屎甩車廂」噁抹自強號　台鐵求償18萬獲准

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

高雄舊城圓環狂竄白煙　網嚇壞狂問：煙霧彈？

高雄舊城圓環狂竄白煙　網嚇壞狂問：煙霧彈？

關鍵字：

高雄勞資糾紛老牌周燒肉店

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面