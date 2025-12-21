超噁！通緝犯「屎甩車廂」抹自強號座椅　台鐵求償18萬獲准

▲台鐵列車被抹黃金。（圖／翻攝「記者爆料網」）



記者許宥孺／高雄報導

台鐵305次自強號地板、座椅在去年遭到有心人士塗抹糞便，警方事後找到犯案的孫姓通緝犯，他辯稱憋不住只能大在褲子上，又把糞便甩在地板上，並用椅套清潔手上的殘餘糞便，警方依毀損罪送辦。台鐵事後統計有9張座椅被抹糞便，怒向孫姓男子求償18萬4155元，全案審理時，孫男都未到庭陳述意見，法官認為台鐵請求賠償有所依據，判孫男應全額賠償，全案可上訴。

回顧此案，2024年4月13日，鐵路警方獲報，台鐵305次自強號行經台東時，第一車廂座位枕巾遭塗抹糞便。警方循線追查，15日將涉案的孫姓通緝犯逮捕歸案。

孫男對此辯稱，因為實在太想大便，忍不住拉在褲子裡，不曉得該怎麼處理，才會把大便撈出來甩在地上，並將手上的殘餘糞便抹在椅套上。由於孫男有偷竊案在身，警方調查後解送發布地檢署歸案，本案則是依照毀損罪嫌送辦。

▲通緝犯憋不住便意，屎拉在褲子上，又用手撈屎丟在車廂地板。（圖／翻攝「記者爆料網」）



警方調查，孫姓男子13日搭乘自強號列車，當時車廂內僅有他一人，沒想到他竟隨地亂丟糞便，更是將手上的糞便抹在椅套上。列車到達台東終點站，清潔人員上車後，發現噁心一幕。

台鐵統計，有9個座位枕巾被塗抹糞便，經清洗後仍不堪使用，且孫男塗抹糞便橫跨多個座位，為維護旅客健康，還得對全車清潔消毒，並更換座椅絨毛布和枕巾，共支出18萬4115元。

橋頭簡易庭審理時，孫姓男子於言詞辯論期日都沒到場，也沒有提出書狀表達意見，法官認為孫男對全案無意見，且台鐵提出的賠償清單金額有所依據，因此判孫男應賠償台鐵18萬4115元，全案仍可上訴。