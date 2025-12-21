　
國際

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰　嬌喘聲響徹芭達雅海灘

▲▼「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方當場要求兩人上岸，並依法將其帶回偵訊。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅海灘再度上演活春宮事件，然而驚人的是，事件中的男女主角竟然是在海面上的一個漂浮平台激戰。目擊遊客當時正在海灘上撿拾貝殼，怎知卻聽到女方響遍整座海灘的呻吟，仔細一看，才發現這對全裸男女在海面上發生性關係。

根據Khaosod報導，27歲男遊客20日晚間10時在泰國芭達雅中天海灘撿貝殼時，意外目睹海中浮台上的活春宮。他回憶道，「當時一名外國男子完全沒穿衣服，壓在泰國女子身上，而女方的叫聲非常大聲，整個海灘的人都聽得到。」

現場所有遊客都被這突如其來的「限制級表演」嚇傻，只能拿起手機錄影存證，目擊者也隨即報警處理。警方趕到現場後，立即對海中這對男女喊話，要求他們穿好衣服上岸接受調查。

經調查，男子確認為丹麥籍遊客，女方則是泰國本地人。面對警方質詢，泰國女子辯稱自己平常絕對不會做出這種事，這次是因為逃避邊境戰爭風險才來到芭達雅，屬於首次造訪。

女子進一步解釋，起初只是和這名外國男子在海中戲水玩樂，但因為一時衝動，「情慾高漲」才會演變成如此局面。她強調這純屬意外，並非刻意為之。

警方已傳喚兩人進行訊問，由於該行為嚴重破壞芭達雅作為國際觀光城市的形象，目前已依法對兩人採取法律行動。

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

芭達雅活春宮海灘事件丹麥遊客東南亞要聞

