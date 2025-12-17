柬埔寨控泰F-16「轟炸難民營附近」！　稱奪回千年古寺　

▲柬埔寨當局指控泰軍F-16在其境內投下2顆炸彈。（圖／柬中時報）



記者王佩翊／編譯

泰柬邊境衝突持續第11天，泰方15日主張已奪取柬埔寨千年古寺「塔拉貝克古寺」（Ta Krabei），柬埔寨國防部17日則公開影片打臉，並強調目前該地區仍由柬軍控制。不僅如此，柬方還指控泰國軍方動用F-16戰鬥機在柬國境內難民營附近投下炸彈，嚴重侵犯柬國主權。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部17日發表聲明指出，泰國軍方自16日晚間5時至17日上午8時，出動F-16戰鬥機持續以猛烈砲火轟炸塔拉貝克古寺及333高地，並在第四、第五軍區多個方向發動猛烈攻勢，動員F-16戰機、重型火砲、無人機等高端武器，對柬埔寨境內多處古蹟與村莊實施無差別轟炸，甚至使用有毒氣體。

針對泰軍15日宣稱「已奪取塔拉貝克古寺陣地」的說法，柬埔寨17日公布影片畫面，並稱該古寺仍在柬埔寨軍隊控制之下。

柬埔寨國防部強調，柬軍所有反擊行動僅針對泰軍軍事目標，但泰軍卻蓄意攻擊平民區域。統計顯示，截至16日傍晚6時，已造成柬埔寨17名無辜平民喪生，其中包括1名嬰兒，另有77人受傷。

柬埔寨更指控，泰國軍方15日派出F-16戰機深入柬埔寨境內約70公里，在卜迭棉芷省平日柏縣以及暹粒省斯雷斯南縣難民營附近投彈，嚴重違反國際法，並侵犯柬埔寨國家領土。

鑑於戰況升溫，中國駐柬埔寨大使館16日晚間再次發布安全提醒，呼籲靠近柬泰邊境的中國公民「應盡快轉移至安全地帶」，其他地區民眾「暫勿前往邊境區域」。