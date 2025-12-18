泰F-16炸「柬軍武器庫」畫面曝！2炸彈轟爛軍事據點　死傷不明

▲泰國F-16轟炸柬埔寨軍隊武器庫。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國空軍F-16戰機18日下午1時對柬埔寨邊境城市波貝發動精準空襲，投擲2枚炸彈轟炸當地軍事基地，目標直指柬埔寨詐騙集團據點與柬軍武器庫。泰方情報顯示，該處在過去兩天內大量運入軍火和增援兵力，認為柬國軍隊可能正在策劃對泰國發動攻擊行動，因此緊急進行轟炸。

根據柬埔寨媒體Fresh News報導，柬埔寨國防部18日發表聲明稱，泰國軍方同日上午11時6分派遣F-16戰鬥機向波貝市投擲2枚炸彈，同時公開空襲畫面。

根據Khaosod報導，泰國皇家空軍的F-16戰機18日對柬埔寨波貝市發動空襲，向當地一個柬埔寨軍事基地投下2枚炸彈。根據現場消息指出，遭到轟炸的建築物為大型詐騙集團的營運中心，同時也是柬埔寨軍方第5軍區的重要武器儲存設施。

當地居民證實，近日已有全副武裝的柬國軍人進駐波貝的摩天大樓。更令人擔憂的是，柬埔寨士兵以「沙繳府邊境動盪為由」，禁止在波貝市工作的泰籍員工返家，實際上卻是採取扣押人質策略，企圖阻止泰方進一步的軍事攻擊。

泰國第一軍區發現柬埔寨軍隊和武器裝備在該地區集結後，認為嚴重威脅泰國安全與主權，因此發動空襲。

臉書專頁Army Military Force則公開了多段由當地民眾拍下的空襲影片，只見濃煙瞬間竄上天際，十分駭人。