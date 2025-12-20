隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

▲「長髮哥」許姓男子在中捷隨機砍人案中遭受攻擊，在臉上留下一道長長的疤痕。（ETtoday資料照）



記者白珈陽／台中報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，引起社會譁然；去年在中捷隨機砍人案，英勇壓制犯嫌洪淨的「長髮哥」許姓男子，昨日北車案過後受到許多網友關心，他在網路社群發文表示，謝謝關心他心理狀態的人，「我很努力忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行」，看到類似案例重演，難掩情緒悲慟。

2024年中捷隨機砍人事件，洪淨當時在車廂內持3把刀隨機攻擊乘客，當時「長髮哥」許男臉部已被劃出長長一道傷痕、鮮血直流，仍英勇肉搏，與眾人成功壓制住洪淨，未釀更大傷亡。

▲中捷砍人案，長髮哥（右圖）英勇制服兇嫌洪淨（左圖）。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）



昨日傍晚驚傳男子張文在北車及南西誠品進行恐攻，許男馬上接獲許多網友慰問，許也在Threads發文，「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行。對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」。

許男發文後，許多網友接著留言，「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞」、「我第一時間想到你，你真的很幸運跟勇敢」、「謝謝有你，中捷欣梅爾」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

當年案件對許男造成深遠影響，記者詢問，是否可以提供給北車案倖存者一些建議，面對遭遇重大社會案件後的心理建設？許男則說，「晚點我或許會再發個限動，也許不會」。