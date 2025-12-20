　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

▲▼ 。（圖／資料照）

▲「長髮哥」許姓男子在中捷隨機砍人案中遭受攻擊，在臉上留下一道長長的疤痕。（ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，引起社會譁然；去年在中捷隨機砍人案，英勇壓制犯嫌洪淨的「長髮哥」許姓男子，昨日北車案過後受到許多網友關心，他在網路社群發文表示，謝謝關心他心理狀態的人，「我很努力忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行」，看到類似案例重演，難掩情緒悲慟。

2024年中捷隨機砍人事件，洪淨當時在車廂內持3把刀隨機攻擊乘客，當時「長髮哥」許男臉部已被劃出長長一道傷痕、鮮血直流，仍英勇肉搏，與眾人成功壓制住洪淨，未釀更大傷亡。

▲中捷砍人案，長髮哥英勇制服兇嫌洪淨。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

▲中捷砍人案，長髮哥（右圖）英勇制服兇嫌洪淨（左圖）。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

昨日傍晚驚傳男子張文在北車及南西誠品進行恐攻，許男馬上接獲許多網友慰問，許也在Threads發文，「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行。對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」。

許男發文後，許多網友接著留言，「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞」、「我第一時間想到你，你真的很幸運跟勇敢」、「謝謝有你，中捷欣梅爾」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

當年案件對許男造成深遠影響，記者詢問，是否可以提供給北車案倖存者一些建議，面對遭遇重大社會案件後的心理建設？許男則說，「晚點我或許會再發個限動，也許不會」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

新北雙溪中坑古道50人登山團傳意外　81歲領隊突倒地...送醫不治

設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

新北雙溪中坑古道50人登山團傳意外　81歲領隊突倒地...送醫不治

設2處前進指揮所「彈藥才用掉一半」　犯罪專家：張文並不想死

北捷、中山隨機攻擊釀4死11傷　犯保台北分會即刻關懷受害家屬

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

網友模仿張文嗆殺50人　台中新光三越立即加強安全措施

捷運站高喊「我有槍」！民眾驚慌逃命...2警強勢壓制畫面曝光

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

律師揭范姜彥豐抓包粿粿偷吃 合法看證據免怕妨害秘密

冬至送暖不打烊　台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天　消防急衝現場灌救

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

歐陽靖11年前目擊鄭捷案　憶月台遭染紅嘆：沒辦法放鬆搭大眾運輸

「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

詐領千萬保險金！ 　兄弟聯手「放劇毒蛇咬親爸」不送醫等他死

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行　

陸公布「網路平台價格行為規則」　打擊惡性削價競爭

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場

社會熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多熱門

相關新聞

學者分析張文：證明自己能幹大事

學者分析張文：證明自己能幹大事

張文無差別砍殺震驚社會，中正大學教授鄭瑞隆分析，張文特別入住旅館，可能是想以「前進指揮所」的概念，跟租屋處一南一北鎖定北車，另外，考量張文持有的彈藥數量，他不認為張文在誠品是想輕生，犯罪計劃可能還沒完成，犯罪者心態可能是想證明自己「也能幹大事」，做一場報復社會「大反攻」。

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

明天西門活動！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」

關鍵字：

北車恐攻中捷英雄心理創傷張文長髮哥

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面