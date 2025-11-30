2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

▲2025關子嶺健走活動現場，王鑫基局長呼籲勞工注重職場安全與健康。(記者林東良翻攝，下同)

記者林東良／台南報導

台南市勞工局於30日在白河區關子嶺仙草實驗小學關嶺分校，舉辦2025「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引超過千名勞工朋友攜家帶眷參加，徜徉山林美景兼具健康與紓壓。

勞工局長王鑫基在開幕致詞時呼籲勞工朋友「重職安、愛健康」，隨著季節轉寒，提醒工作者特別注意心血管疾病及低溫作業風險，並強化職場安全意識。特殊工作環境如山區、臨水、戶外作業等更應嚴防低溫危害，事業單位須提供安全工作環境、教育訓練與安全衛生設備。

王鑫基局長亦表示，勞工局積極推動「勞動部補助地方政府中小企業工作環境輔導改善計畫」，目前已輔導成立41個安衛家族，藉由大廠帶小廠，推動職場安全衛生，打造勞工安全健康工作環境。另針對在職勞工與校園進行職業安全衛生法令巡迴宣導，培育安全工作態度，期望同學們有平安快樂的工作經驗。

本次健走活動標語為「做職安、保平安」，邀請職業災害預防及重建中心、台南市衛生局等相關單位設攤，提升市民朋友工作安全與職場健康知能，活動現場提供抽獎與豐富好康，氣氛熱烈。

關子嶺健走路線自仙草小學出發，經過風景優美的紅葉公園、舊溫泉區、天梯等，全程約4公里，是一場兼具運動與自然體驗的健康之旅。市長黃偉哲誠摯邀請台南勞工朋友攜家帶眷共襄盛舉，共同打造希望健康家園。