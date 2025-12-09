30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

▲男子「自煮」，卻反而變胖。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會自己下廚，心想這樣會比較健康，但如果買錯食物，恐怕只會越來越胖。營養師方慈聲近日就在節目上分享案例，有個30多歲的上班族為了追求健康，所以選擇自己煮飯，然而半年後，卻發現腰圍胖了5公分，而她看了對方的「菜單」後，馬上抓出問題。

方慈聲在節目《醫師好辣》中分享案例，之前有個30多歲的上班族告訴她，因為他們家有遺傳性高血壓，所以便開始自己煮飯，然而半年過去，他卻發現自己的腰圍胖了五公分，褲子變得超級緊。該男就說，「我明明就已經自己煮，已經比較健康了啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是方慈聲就問上班族，「你煮什麼東西？」結果該男卻說，他下班回家，實在沒有時間洗菜、備料，所以他就直接買冷凍、已經調理好的炒飯，像是蝦仁炒飯、鮭魚炒飯，有時也會買冷凍的火鍋湯底，然後再把蔬菜丟進去。

方慈聲接著又問，「那你蛋白質吃什麼？」該男回答，他會吃冷凍的魚排，然後「我有時候是吃醬燒豬肋排．或蜜汁雞腿排」。聽到這，方慈聲直言，這個調味很重，雖然該男確實加了冷凍蔬菜，這沒有問題，但問題是，不論是主食還是蛋白質，都太重口味了。

方慈聲表示，光是中午的便當，「將近鈉含量要到2000毫克」，所以才一餐，就已經快要鈉含量爆表。因此她建議，如果要在家自己煮，「我們至少買原型食材來煮，調味真的超級重要，所以自煮真的不一定會比較健康」。

不過，主持人徐乃麟聽到後，則認為這已經不叫自煮了。方慈聲也說，這其實就只是把外食拿回家加熱而已。