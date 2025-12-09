　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子「自煮」，卻反而變胖。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會自己下廚，心想這樣會比較健康，但如果買錯食物，恐怕只會越來越胖。營養師方慈聲近日就在節目上分享案例，有個30多歲的上班族為了追求健康，所以選擇自己煮飯，然而半年後，卻發現腰圍胖了5公分，而她看了對方的「菜單」後，馬上抓出問題。

方慈聲在節目《醫師好辣》中分享案例，之前有個30多歲的上班族告訴她，因為他們家有遺傳性高血壓，所以便開始自己煮飯，然而半年過去，他卻發現自己的腰圍胖了五公分，褲子變得超級緊。該男就說，「我明明就已經自己煮，已經比較健康了啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是方慈聲就問上班族，「你煮什麼東西？」結果該男卻說，他下班回家，實在沒有時間洗菜、備料，所以他就直接買冷凍、已經調理好的炒飯，像是蝦仁炒飯、鮭魚炒飯，有時也會買冷凍的火鍋湯底，然後再把蔬菜丟進去。

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

方慈聲接著又問，「那你蛋白質吃什麼？」該男回答，他會吃冷凍的魚排，然後「我有時候是吃醬燒豬肋排．或蜜汁雞腿排」。聽到這，方慈聲直言，這個調味很重，雖然該男確實加了冷凍蔬菜，這沒有問題，但問題是，不論是主食還是蛋白質，都太重口味了。

方慈聲表示，光是中午的便當，「將近鈉含量要到2000毫克」，所以才一餐，就已經快要鈉含量爆表。因此她建議，如果要在家自己煮，「我們至少買原型食材來煮，調味真的超級重要，所以自煮真的不一定會比較健康」。

不過，主持人徐乃麟聽到後，則認為這已經不叫自煮了。方慈聲也說，這其實就只是把外食拿回家加熱而已。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇青森強震！台人「豁命護電視」　日網友感動：看到堅強又善良的人

30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」　網驚：他們生日同天、都rapper

台積電員工查教召「喜獲公假15天」怕HR擋　網笑：不想上班？

青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了：資料是最新的

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」　網：把婚姻想太簡單

荷包默默縮水？8項訂閱花費超燒錢　追劇、外送、AI工具全上榜

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

遇青森強震！台人「豁命護電視」　日網友感動：看到堅強又善良的人

30歲上班族自煮！半年後「腰圍卻多5公分」　營養師一看菜單搖頭

看AAA誤認「2韓星是台灣藝人」　網驚：他們生日同天、都rapper

台積電員工查教召「喜獲公假15天」怕HR擋　網笑：不想上班？

青森7.6強震「台灣人習慣地震還是會怕」！他住17樓超晃　嚇躲桌下

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了：資料是最新的

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想喊爸媽」　網：把婚姻想太簡單

荷包默默縮水？8項訂閱花費超燒錢　追劇、外送、AI工具全上榜

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

【迷因梗懂的都懂】知道「野獸先輩」嗎？日本人一看馬上爆笑XD

生活熱門新聞

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」

花蓮5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

更多熱門

相關新聞

公司「朝令夕改」是對的　日本顧問：領導人更要大方改

公司「朝令夕改」是對的　日本顧問：領導人更要大方改

如果有一些規則是過去由某人所決定，但現在已流於形式化，那就必須將其打破。若是因自己過去的決定而失敗，也必須予以重新思考才行。⋯⋯所以「朝令夕改」被視為理所當然。你大可收回曾經說過的話，領導者尤其需要光明磊落地說出「我要取消以往的規則」、「我的做法失敗了」等。

小孩咳嗽5天　X光一照「左肺整個白掉了」！醫師爸自責

小孩咳嗽5天　X光一照「左肺整個白掉了」！醫師爸自責

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

關鍵字：

上班族自煮調味方慈聲醫師好辣

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面