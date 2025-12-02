「我會考慮」這句話比全裸更丟臉　日暢銷作家：只是在逃避責任

▲很多人常說「我會考慮」，日本商業暢銷作家認為這只是在「逃避責任」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人經常把「我會考慮看看」這句話掛在嘴邊，不過日本商業暢銷作家安藤廣大說，「『我會考慮』這句話，比全裸更丟臉」，他直言，說這句話的人只是在逃避責任，現在不決定，10年後也不會決定。他的著作《完美決定之魂》在當地一上市就再刷，突破13萬冊，如今繁體中文版也在台發行。

安藤廣大以「識學」概念成為許多企業的講師，幫助更多人和公司成長及管理，目前已有超過4400家公司引進識學觀念，而他撰寫的商業思維書籍《主管假面思維》、《數值化之鬼》、《機制化之神》等，全系列銷量已突破180萬本，而《完美決定之魂》更連續4年登上日本商業暢銷書TOP 1。

他在書中提到，很多人常把「我再考慮看看」這句話掛在嘴邊，其實這正是在「逃避責任」，如果是擔心「做錯決定」而止步，不只個人無法成長，也讓組織陷入停滯；還直言「現在無法做決定的人，10年後也做不了決定」。

他也說明，「決定」並非堅若磐石，比起石頭，更像是「水」一樣能流動調整，又像「冰」能在關鍵時刻硬起來決策。

他認為，擁有「決定之魂」有4個重點，第1個是明白「修正」是理所當然，別怕朝令夕改，放入做決定用的3個盒子裡，分別是可以「立刻決定的」、「資訊不足的」、「設定期限再決定的」。

第2個是「提高問題的解析度」，尤其小心意見領袖，同時採納反對意見。第3是「除去資訊中的雜訊」，阻斷情緒，建立不由自己決定的禁區。第4是「最後的決定要靠勇氣」，理解不確定性，用「經驗」來磨練直覺。

▲《完美決定之魂》繁體中文版由悅知文化出版。（圖／悅知文化）



《完美決定之魂》繁體中文版由悅知文化出版，12月2日起發行，該書也獲得國內各界推薦，包括台大商學研究所教授兼進修推廣學院院長郭佳瑋、領導學程兼任副教授及前麥肯錫顧問孫憶明、戀家小舖創辦人李忠儒等。