2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

記者施怡妏／綜合報導

2026年告別補班日！行政院日前修法，自2025年下半年起，補班制度全面取消，之後只會補假不補班，而根據人事總處公布的2026年國定假日，將有9個超過3天的連假。台灣DIY家具品牌「TZUMii厝覓」表示，對於上班族來說，這是一件「撫慰心靈」的好消息。貼文曝光，一票網友淚讚「某一年補班補到懷疑人生」。

台灣DIY家具品牌「TZUMii厝覓」在Threads發文，因應補班制度取消，未來的連假不會再有需要周六補班的情況，可以無痛享受假期。根據最新公布的2026年行事曆，全年度共有120天假期，其中包含9個連續3天以上的連假，小編開心直呼「今天上班最撫慰心靈的消息。」

貼文曝光，掀起網友熱論，「因為某一年補到懷疑人生」、「本來就不該補班，不然為什麼要放假，補了班那我放的假在哪」、「想連假的人自行請假唄」、「7、8、11月整個月都沒連休還是會很累」。

2026年9大連假：

一、農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。



二、228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。



三、兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。



四、勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。



五、端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。



六、中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。



七、國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。



八、光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。



九、行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。