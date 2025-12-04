　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲2026年不再有補班制度。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

2026年告別補班日！行政院日前修法，自2025年下半年起，補班制度全面取消，之後只會補假不補班，而根據人事總處公布的2026年國定假日，將有9個超過3天的連假。台灣DIY家具品牌「TZUMii厝覓」表示，對於上班族來說，這是一件「撫慰心靈」的好消息。貼文曝光，一票網友淚讚「某一年補班補到懷疑人生」。

台灣DIY家具品牌「TZUMii厝覓」在Threads發文，因應補班制度取消，未來的連假不會再有需要周六補班的情況，可以無痛享受假期。根據最新公布的2026年行事曆，全年度共有120天假期，其中包含9個連續3天以上的連假，小編開心直呼「今天上班最撫慰心靈的消息。」

貼文曝光，掀起網友熱論，「因為某一年補到懷疑人生」、「本來就不該補班，不然為什麼要放假，補了班那我放的假在哪」、「想連假的人自行請假唄」、「7、8、11月整個月都沒連休還是會很累」。

2026年9大連假：

一、農曆春節連假：2月14日（六）～2月22日（日），共9天。

二、228和平紀念日：2月27日（五）～3月1日（日），共3天。

三、兒童節及清明節：4月3日（五）～4月6日（一），共4天。

四、勞動節：5月1日（五）～5月3日（日），共3天。

五、端午節：6月19日（五）～6月21日（日），共3天。

六、中秋節及教師節：9月25日（五）～9月28日（一），共4天。

七、國慶日：10月9日（五）～10月11日（日），共3天。

八、光復節：10月24日（六）～10月26日（一），共3天。

九、行憲紀念日：12月25日（五）～12月27日（日），共3天。

▲▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上：多了一點幸福感

冬天橘子最好吃！日本農林省曝「挑甜3關鍵」超實用

台中知名港式餐廳爆食物中毒「2歲童住8天」　市府列高風險對象

AAA韓星降臨塞爆高雄！高捷貼心供行李寄放　5站可領商圈優惠券

中華奧會主席改選　蔡家福當選、陳美燕成史上首位女性副主席

「斬殺中國殘傷兵真痛快」　日軍書信炫耀罪行！南京大屠殺新鐵證

獨／高雄男獨攀失蹤17天！弟急PO網尋人　山友驚：是柴山達人

LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬　加碼免手續費優惠

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

洗碗精超神！家事達人曝2大隱藏功能

某國中爆霸凌！網紅醫報警：讓壞人受處罰

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

