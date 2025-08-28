從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

記者王威智／採訪報導

今年暑假，頂新和德文教基金會在彰化永靖成美文化園首度舉辦為期六天、免費的「兒童人文夏令營 x 小小導覽員」，以人文品格為課程核心，讓孩子在古厝與園區裡實作學習，從導覽中培養表達與自信、在文化脈絡裡建立品格與認同；同時也安排親職講座，協助家長用正確觀念陪伴孩子成長，形成「孩子學會說、家長學會帶」的雙向支持。

▲▼ 小朋友化身「小小導覽員」！頂新和德文教基金會人文夏令營，孩子開口、家長到位、社區一起長大 。（圖／ETtoday）

成果展當天，小小導覽員們穿著整齊、分組上陣，帶領來賓穿梭古厝、述說在地故事。邱同學做了滿滿筆記讓老師們相當驚喜，他分享：「我學到怎麼把聲音放大、讓大家聽得懂，也更懂得尊重別人。」郭同學則坦言面對人群會緊張，但在老師引導下用「深呼吸、放輕鬆」克服。另一位同學則說：「把自己想成專業導覽員，就更有勇氣了。」他也提到學到心智圖，理解了古厝年代與百年工藝傳承。這些回饋，說的是技巧，更指向文化與品德的內化。

▲ 郭同學站在人群前侃侃而談，但她坦言面對人群會緊張，但在老師引導下用「深呼吸、放輕鬆」克服。（圖／ETtoday）

家長的回饋同樣真切。邱媽媽直言，孩子回家後變得更有禮貌，也不再與弟弟爭吵，「這個營隊不只是導覽，更教孩子如何尊重與體貼。」另一位家長則感動表示，看著孩子在舞台上自信導覽、侃侃而談，感到驚喜與感動，直呼「真的覺得很值得來參加」。孩子在公共場合開口、在真實場域實作，家長在一旁見證成長，家庭互動也跟著改變。

▲ 邱媽媽直言，孩子回家後變得更有禮貌，也不再與弟弟爭吵，營隊不只是導覽，更教孩子如何尊重與體貼 。（圖／ETtoday）

營隊特別安排親子教養講座，從「感恩、尊重、愛」出發，帶家長建立一致的教養語言，回到家裡能成為孩子的穩定支持。講座主講的謝佳勳老師指出，品德教育是家庭與孩子之間最好的「調和劑」：當一個家庭把「把人做好」視為家中價值，孩子會跟著重視、進而形成正向循環。這樣的共學設計，讓營隊的影響不只停在園區，而能延伸到家中日常。

謝佳勳老師也對頂新和德文教基金會持續推動人文教育表達感謝，強調「教育是百年樹人」，期盼從永靖出發，透過一點一滴的行動，促成個人與家庭更好的方向。

▲▼ 謝佳勳老師透過親子教養講座，引導家長以「感恩、尊重、愛」建立一致教養語言，將品德教育從園區延伸到家庭，形成孩子與家庭的正向循環 。（圖／ETtoday）

頂新和德文教基金會特別以成美文化園為教學現場，讓孩子在真實文化資產中練習導覽、說故事；同時訪談在地單位，連結社區力量，共同為孩子搭建「可被看見、也能說給別人聽」的舞台。活動設計包含學員專訪、隊輔與家長座談與畢業典禮等，完整呈現孩子的學習歷程與成長曲線。

▲▼ 頂新和德文教基金會以成美文化園為教學現場，透過導覽、說故事及社區訪談，為孩子打造能被看見、表達自我的學習舞台 。（圖／ETtoday）

▲ 成美文化園「學好孔孟」是頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生的家訓：跟隨孔孟智慧導覽每一步，感受仁義禮智的力量，在文化中學會品格與家風。（圖／ETtoday）

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，「基金會長期關注下一代教育，特別重視多元化養成。從捐贈靜思閱讀書軒、提供文化體驗，到舉辦親子共學營隊，基金會希望孩子能在在地文化中學習品格，在各種挑戰中培養自信，並在團隊活動中學會合作。今年暑假辦理的營隊以人文品格教育為核心，帶孩子參觀成美文化園及工廠，認識家庭價值與在地歷史文化，學習孝順、傳承與不忘本的精神。」邱慧珊期盼未來有更多孩子參與，也讓文化傳承、品格與人文深根下一代。

▲▼ 頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊分享，基金會透過捐贈在地學校三座靜思閱讀書軒、文化體驗及營隊活動，期望孩子在在地文化中學習品格、培養自信與合作力，並將正向影響延伸至家庭。（圖／ETtoday）