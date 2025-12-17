　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁王毅「七重鎖定」謬論　外交部嗆：企圖顛倒是非、自欺欺人

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本首相高市早苗15日重申，期待透過對話和平解決（中國、台灣議題），是日本政府始終一貫的立場。中國外交部發言人昨嗆，這是擠牙膏、埋釘子，並企圖翻炒「台灣地位未定論」，還稱中國外長王毅已詳述台灣地位已被「七重鎖定」。對此，外交部今（17日）嚴正駁斥，重申中華民國台灣經歷民主化進程，已是有效統治的合法政府，呼籲北京當局停止誤導國際視聽，也請各國同聲譴責中國的惡意謊言。

日本外相茂木敏充15日在日本參議院會議上指出，日本政府尊重和理解中華人民共和國政府立場，堅持遵循《波茨坦公告》第8條的立場；針對台灣、中國議題，日本首相高市早苗表示，日方的一貫立場是期待透過對話和平解決。

中國外交部發言人郭嘉昆16日在例行記者會稱，日方沒有重申「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」、「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」等《中日聯合聲明》相關重要內容。日方在引述《開羅宣言》條款時，僅僅提及中國東北、台灣、澎湖群島，刻意迴避了「日本所竊取於中國之領土」這一重要表述。

郭嘉昆批評，日方將《中日聯合聲明》與所謂《舊金山和約》並列，違背既有承諾和國際法原則，企圖翻炒「台灣地位未定論」，干涉中國內政。從近期日方一系列表態來看，日方仍在要害問題上擠牙膏、埋釘子，企圖混淆視聽、蒙混過關，中方對此堅決反對。

郭嘉昆還說，近期，中國外長王毅權威、詳細闡述台灣地位已被「七重鎖定」。核心內容是，1943年《開羅宣言》明確規定，日本竊取於中國之台灣必須歸還中國。1945年《波茨坦公告》載明《開羅宣言》之條款必將實施。1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。1945年10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府取代中華民國，成為代表全中國的唯一合法政府，對包括台灣在內的全部領土行使主權。1972年《中日聯合聲明》就台灣問題作出明確規定。 1978年《中日和平友好條約》經兩國立法機構批准，確認《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予嚴格遵守。

對此，外交部今（17日）指出，中國外交部16日再次公然扭曲二戰史實、妄稱台灣地位被所謂「七重鎖定」等謬論，企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責並嚴正駁斥。

外交部重申，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》已取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

外交部說明，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

外交部強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。外交部呼籲北京當局正視史實、立即停止誤導國際視聽，任何片面不實主張、脅迫恫嚇甚至軍事威脅，都不利於兩岸關係以及整體區域的安全與繁榮。

外交部也呼籲，各國同聲譴責中國長期以來的惡意謊言，共同維護台海和平穩定現狀及以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。

 
