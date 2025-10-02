苗栗隨機傷人！犯嫌10年前行兇出獄半年再犯　鍾東錦回應了

記者楊永盛、潘鳳威／苗栗報導

苗栗市今(2)日下午，一名40多歲邱姓男子將刀具綁在手上，隨機刺向2名11歲女童及一名50歲林姓男子，所幸3人意識清醒，目前正在醫院治療。縣長鍾東錦稍早前往探視傷者並致慰問金。由於邱嫌10年前曾在超商刺傷4人，半年前才出獄，鍾東錦表示，邱嫌可能有精神或心理問題，應在監所接受治療，以防再傷人。

事發當時約下午3時14分，邱嫌手上綁著刀、戴著安全帽，走向一群約10名剛放學的學童，隨機刺向其中兩名11歲女童。其中一名女童左胸遭刺穿，造成血胸；另一名女童則有前胸表淺傷及右手肘撕裂傷。此外，一名50歲林姓男子右上腹及背部也遭刺傷。

警方接獲報案後迅速趕到現場，邱男躲入家中與警方對峙。員警持槍喝令其放下刀，最終順利將邱嫌壓制逮捕。據了解，邱嫌10年前曾疑似因吸毒導致精神狀況不穩，在同一間超商刺傷4人，服刑9年，今年3月才出獄，沒想到今天又再度犯案。

苗栗縣長鍾東錦獲悉後，稍早前往醫院探視2名女童及林姓男子。對於邱嫌10年前也曾刺傷4人的情況，他表示，這種事件實在令人無法理解，雖然邱嫌已接受應有的懲罰(入監服刑)，但他認為，邱嫌很可能存在精神方面的問題。鍾東錦更強調，監所內應提供必要的心理治療，避免釋放後舊病復發，對社會造成危害，「這真是不應該發生的事情」。